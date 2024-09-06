Elektriğe zam gelecek mi? Enerjisa Üretim CEO'su Bayçöl yanıtladı

Elektriğe yeni zammın gündeme gelip gelmeyeceğine yönelik sektör temsilcilerinden açıklama geldi. Enejisa Üretim CEO'su İhsan Erbil Bayçöl, CNBC-e yayınında "Elektriğe yıl sonuna kadar bir zam daha gelir mi" sorusunu yanıt verdi.

İhsan Erbil Bayçöl elektrikte hane tüketiminin yüzde 70-75'inin devlet tarafından sübvanse edildiğini, doğalgazda meskenler için yüzde 50 üzerinde sübvansiyon olduğunu belirtirerek, şöyle konuştu:



* Bu kabaca Türkiye'nin hazinesine 5-10 milyar dolar yük yaratması demek. Hazine için de zor bir denklem var. Bu yükü yönetmek, bir yandan o yükün bir kısmını toplumla paylaşmak, bunu yaparken de enflasyona sebebiyet vermeme denklemi var.

'Elektriğe zam ihtiyacı var'

"Yıl sonuna kadar zam olur mu kestirmek zor" diyen Bayçöl, şöyle devam etti

* Zam ihtiyacının olduğunu söyleyebilirim. Elektrikte meskende yüzde 70 seviyesinde sübvansiyon var. Tüm sistemde yüzde 50 sübvansiyon var. Kademeli olarak sübvansiyonlu dünyadan çıkacağız, OVP'de onun sinyalleri veriliyor.

Elektriğe 1 Temmuz'dan itibaren konutta yüzde 38 zam yapılmıştı. 100 kilowatt tüketim yapan bir hanenin tüketim bedeli yüzde 38 artarak 207,33 liraya yükselmişti.