Elektriği en çok 18.00'de harcıyoruz

Türkiye'de dün günlük bazda 879 bin 206 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 868 bin 393 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, elektrik üretiminde ilk sırada yüzde 25,1 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21,8 ile doğal gaz ve yüzde 16,6 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 14 bin 517 megavatsaat elektrik ihracatı, 3 bin 585 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.