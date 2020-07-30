Elektrik borsasına endeksli üretim

30 Temmuz 2020

MEHMET KARA

Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Ali Bahar, yılın ilk altı ayında bölgedeki elektrik tüketiminin yüzde 7.9 artış gösterdiğini söyledi. Bahar'ın verdiği bilgiye göre bölgedeki işletmelerin elektrik tüketimi bir önceki yılın aynı dönemlerine göre Ocak ayında yüzde 11.1, Şubat'ta yüzde 10.7, Martta yüzde 18.0 arttı. Salgın etkisinin en çok hissedildiği aylardan Nisan'da yerinde sayan elektrik tüketimi Mayıs'ta ise yüzde 18.8 geriledi. Salgına karşı kontrollü serbestliğin başladığı Haziran ayında yeniden yükselişe geçen Antalya OSB'deki elektrik tüketimi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6.8 arttı. Antalya OSB'de yılın ilk ayında elektrik tüketiminde aslan payı yüzde 33 ile ahşap sektörü işletmelerine ait. İkinci sırada yüzde 29 ile plastik sektörü işletmeleri, üçüncü sırada ise yüzde 14 ile gıda firmaları yer alıyor. Bu arada ahşap sektörü işletmelerinin Ocak-Haziran döneminde elektrik tüketimindeki payının salgının zirve yaptığı Nisan ayında yüzde 40.4 ile en yüksek seviyesini gördüğü dikkat çekiyor.

Elektrik maliyeti yüzde 17.9 arttı

Yılın ilk yarısında Antalya OSB'deki işletmelerin birim başına ortalama elektrik maliyeti yüzde 17.05 arttı. İşletmeler tükettikleri elektriğe geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre Ocak ayında kilovatsaat (kWh) başına yüzde 21.9 daha fazla ödediler. Bu artış Şubat'ta yüzde 10, Martta yüzde 11.4, Nisan'da yüzde 21, Mayıs'ta yüzde 17.9, Haziran'da yüzde 19.5 oldu.

Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, bölgedeki işletmelerin enerji maliyetlerini aşağıya çekebilmek için çeşitli önlemler aldıklarını belirterek şunları söyledi: “Elektrik dağıtım bedelini minimum seviyede tutmak maksadıyla şebeke bakım, revizyon ve modernizasyon işlerini hiç aksatmıyoruz. Bölgedeki fabrika çatılarına güneş santrali kurulumunu özendirecek çalışmalar yapıyoruz. Bölgede halen 5.8 MW gücünde 6 GES var. 3,3 MW’lik üç yeni tesis için de bağlantı görüşü verildi. Bölgedeki işletmelerin GES kurulumuna dair iş ve işlemleri OSB yönetimince takip edilip sonuçlandırılıyor.”

Maliyet düşürücü üretim planlaması

Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, Bölge’deki işletmelerin, enerji maliyetlerini aşağı çekmek için üretim planlamasına dikkat etmelerini sağladıklarını anlattı. Bahar şöyle konuştu: “Ağustos 2019’dan itibaren Antalya OSB’deki katılımcıların elektrik faturaları, tüketim profillerine ve saatlik piyasa takas fiyatı (PTF) ağırlıklı ortalama birim fiyatlarına göre hesaplanarak düzenlenmeye başlandı. Bu yöntemle, her bir tüketici için, her saat tüketilen elektrik ilgili saatin piyasa takas fiyatı üzerinden hesaplanarak, aylık bazlı ağırlıklı PTF ortalaması ile birim fiyatları oluşturuluyor. Katılımcıların üretim planlamasını PTF’nin düşük oluştuğu saatlere denk gelecek şekilde yapmaları halinde, en düşük maliyetli ve en avantajlı elektrik kullanmaları mümkün olabiliyor.”

Enerji verimli motor kullanımı

Başkan Ali Bahar’ın verdiği bilgiye göre Antalya OSB’de sanayide enerji verimliliğine yönelik çalışmalar da yapılıyor. Bu çerçevede Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü’nün (SAVGM) teşvikiyle işletmelerde enerji verimli motorların kullanılmasına yönelik, sanayide enerji verimliliğini arttırma amaçlı çalışmalara başlandı. Enerji verimliliğini sağlamanın, şirketlere rekabet gücü kazandırdığının altını çizen Bahar, enerji verimli üretim sayesinde iklim dostu üretici unvanına sahip olmanın da markalara itibar kazandırdığını hatırlattı.

Enerji maliyetini düşürmek için çatılara özgürlük!



Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, çatı ve cephelerine güneş santrali kuran işletmelerin enerji maliyetlerini ciddi şekilde aşağı çekebildiğini hatırlattı. Devletin OSB'lerdeki fabrika çatılarını, altındaki binadan ve işletmeden ayırmasını öneren Ali Bahar şöyle konuştu: "Bunun çatılarda GES kurulumuna büyük katkısı olacaktır. Birincisi çatıların ayrılması, üzerinde yer aldığı fabrikayı daha değerli hale getiriyor. İkincisi, GES projesini finanse edecek banka, sadece o çatının üzerine yapılan yatırımı ipotek edecek. Altındaki fabrikayla ilgilenmeyecek. Üçüncüsü, OSB güneş elektriğinden gelen paranın, borç bitinceye kadar bankaya ödenmesi için garantör olacak. Altındaki fabrikayı işleten şirket batsa bile çatı ve cephedeki GES elektrik üretmeye devam edecek. Dördüncüsü, banka bu çatıya kredi verdiğinde, verilen kredi, altındaki mülk sahibinin bankalar nezdindeki kredi limitini etkilemeyecek. Bugün bazı işletmeciler 'Ben çatıya GES kurmak isterim ama bu amaçla kullanacağım kredi mevcut kredi limitimi düşüreceği için buna giremem' diyor ve haklılar.”