Elektrik dağıtım şirketleri Ankara’ya çağırıldı

Mehmet KARA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, elektrik tarifelerini ve Isparta’daki yaygın elektrik kesintilerinin neden ve sonuçlarını sorgulamak amacıyla, 21 bölgesel elektrik dağıtım şirketinin üst yöneticilerini toplantıya çağırdı.

Isparta’da yaşanan uzun süreli ve yaygın elektrik kesintileri ile yüksek enerji faturalarının yol açtığı tepkiler devam ediyor. Siyasetin önde gelen gündem maddelerinden biri haline gelen kesintiler sona erdi ancak yaşananların yankıları sürüyor. Bölgedeki tüm abonelere yeniden elektrik ulaştırmayı başaran Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ, kimi noktalardaki geçici çözümlerin yerine daha kalıcı çözümler için çalışmalara devam ediyor. Yıkılan direkler yenileniyor, geçici olarak onarılan iletim hatları, kalıcı şekilde hizmet sunabilecek hale getiriliyor.

Enerji Yönetimi, konunun neden ve sonuçları üzerindeki çalışmalarını yoğunlaştırdı. Bu konuda vatandaşı tatmin edecek ne tür somut adımlar atılabileceği üzerinde çalışan Enerji Bakanlığı, elektrik dağıtım şirketlerinin yöneticilerini Ankara’ya çağırdı.

Hissedarlar da orada olacak

Bugün yapılacak toplantıya, Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) ve 21 bölgesel dağıtım şirketi yöneticileri ile bu şirketlerin üyesi olduğu Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) yönetimi de katılacak. Üst yöneticilerin yanı sıra şirket hissedarları da hazır bulunacak

Bakanlıktan verilen bilgide, toplantının gündemi altyapı yatırımları ve mevcut durumun gözden geçirilmesi olarak bildirildi. Toplantıda, doğal afetler ve ağır kış koşulları gibi durumlarda şirketlerin ne tür planlar yaptığı ve yol haritalarının değerlendirileceği kaydedildi. Şirketlerin hazırlıkları ve mevcut planları hakkında bilgi vereceği vurgulandı. Toplantıda şirketlerin 2022 yılı yatırımları da görüşülecek. Şirketlerin yatırım planlarına yönelik sunum yapması bekleniyor.

Elektrik faturalarını aşağı çekecek formül aranıyor

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın elektrik faturalarını aşağıya çekecek formül geliştirme talimatı da gündemde. Çeşitli kesimlerin daha düşük tarifeden elektrik kullanma taleplerinin değerlendirilmesi bekleniyor. Bunlar arasında esnaf kesimi ile küçük ölçekli ticarethanelerin kademeli tarife uygulaması talebi de yer alıyor.