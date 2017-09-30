Elektrik dağıtım sistemi yatırımlarında değişiklik

30 Eylül 2017

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) Elektrik Piyasası Dağıtım Sistemi Yatırımlarına İlişkin Usul ve Esaslar'da yaptığı değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, elektrik dağıtım şirketleri bir uygulama döneminde yapacakları yatırım harcamaları miktarının, toplam şebeke yatırımlarının yüzde 1'ini geçeceğini öngörmeleri halinde, bunun için proje bazında değişiklik taleplerini gerekçeleriyle birlikte EPDK'ya sunacak. Yatırım planı revizyonu, EPDK yetkisinde olacak ve Kurul tarafından proje bazında uygun görülen bütçe başka bir bütçe için kullanılamayacak.

Öte yandan EPDK, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) tarafından önerilen Primer Frekans Kontrol Birim Hizmet Bedelinin 2017 yılının 4'üncü çeyreği için megavatsaat başına 29,60 lira olarak uygulanmasına karar verdi.

Kaynak: AA