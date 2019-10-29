Elektrik-elektronik ihracatçıları, yüksek teknoloji için limitsiz desteği geri istiyor

29 Ekim 2019

İLHAN DUMAN

Türkiye’nin 2018 yılında 168.1 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihindeki en yüksek ihracat rakamına ulaştığını belirten Türkiye Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği (TET) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Güven Uçkan, ülke ihracatında önemli bir yeri bulunan elektrik-elektronik sektörünün 11.5 milyar dolarlık ihracat ile ilk beş sektör arasında yer aldığını kaydetti.

İhracatın teknoloji yoğunluğuna bakıldığında, yüksek teknoloji ürünlerinin payının yüzde 3.5, orta teknoloji ürünlerin payının yüzde 45, düşük teknoloji ürünlerin payının ise yüzde 51.5 olduğunun görüldüğünü kaydeden Uçkan, “Öncelikle ihracatın bu kompozisyonunu değiştirmek gerekir. Yüksek teknoloji ürünlerinin payını artıracak, düşük teknoloji ürünlerinin payını düşürecek önlemler almak gerekir. Ticaret Bakanlığı tarafından firmaların son bir yıl içinde kendi Ar-Ge’lerinde geliştirdiği, ticari hakları kendilerine ait olan yüksek ve orta yüksek teknoloji ürün ihracatına, yaratılan katma değer üzerinden destek sağlayan bir orta ve ileri teknoloji ihracat desteği kararı iki yıl önce yürürlüğe girmişti. Ancak, bu destek bir yıl uygulandıktan sonra firma başına yıllık 12 milyon TL limit getirildi ve destek işlevini kaybetti. - Mevcut uygulama ile Türkiye’nin 10 büyük ekonomi arasına girmesi mümkün değil, orta yüksek teknoloji desteği, tekrar limitsiz olarak uygulamaya konmalı” diye konuştu.

İhracatta yüksek teknolojiye verilecek firma limitsiz desteklerin sadece ihracatı artırmakla kalmayacağını, ürünlerin niteliğini de değiştirerek, ekonominin orta gelir tuzağından çıkmasını sağlayacağını vurguladı.

Limitler, Turquality’nin etkinliğini azalttı

Geleneksel ve orta teknoloji ürünlerin daha katma değerli ürünlere dönüşmesinin markalaşma ile mümkün olduğunu dile getiren Güven Uçkan, bu konuda da Turquality Destek Programı’nın, küresel ölçekteki nadir marka destek programlarından biri olduğunu aktardı. Ancak, bu programın uygulamasında da firma limitleri geldiğini ve programın etkinliğinin azaldığını belirten Uçkan, bu desteğin de tekrar limitsiz olarak uygulanmasının ihracatta hızlı gelişimin yolunu açacağını ifade etti. Sektör ihracatının artırılmasının, stratejik kararlar alarak ve bu kararları etkin bir şekilde uygulayarak mümkün olabileceğini söyleyen Uçkan, “Gelişmiş ülkelerin destek programları incelendiğinde, ihracatı stratejik ve etkili olacak şekilde desteklemek için, bir önceki yıl gerçekleşen toplam ihracat değerinin yüzde 0.5 ila yüzde 1’i oranlarında kaynak ayrıldığını, bu oranlarda kaynak ayrılmadığı durumlarda başarılı sonuçlar elde edilemediğini görüyoruz” dedi.

“İhracatın yüzde 75’ini, faal ihracatçıların yüzde 3’ü yapıyor”

Kaynakların tahsisinde etkin sonuç alabilmek için kaynakların doğru alanlarda kullanılmasının da önemine vurgu yapan Güven Uçkan, şunları söyledi: “Sektörün 2018 yılı ihracatı incelendiğinde ihracatımızın yüzde 75’inin, 10 milyon dolar üzerinde ihracatı olan 112 firma tarafından gerçekleştirildiği görülüyor. Bu sayı, sektörümüz toplam faal ihracatçı sayısının yüzde 3’ünü oluşturuyor. Bu ölçekte ihracat yapan firma sayısını artırmayı sağlayacak çalışmaların yanında, bu ölçeğe ulaşmış firmaların desteklerden daha fazla yararlanmalarını sağlamak ihracatı daha fazla artıracaktır.”

Elektrik-elektronik sektöründe beyaz eşya, elektronik, elektrik üretim ve dağıtım ekipmanları ile kablolar olmak üzere dört ana ürün grubundan oluştuğunu söyleyen Uçkan; sektör ihracatının, 2018 yılında, bir önceki yıla göre miktarda yüzde 6.2, değer bazında ise yüzde 7.8’lik artışla toplam 11.5 milyar dolarlık ihracat yaptığını ve Türkiye ihracatından yüzde 7 pay aldığını kaydetti.

Bu yılın ilk sekiz ayında ise ihracatın bir önceki yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 8, değerde ise yüzde 0.5 arttığını ve 7.3 milyar dolara ulaştığını aktaran Uçkan, “Elektrik ve elektronik sektöründe Türkiye globalde önemli bir yere sahip. Beyaz eşya sektörü, 25 milyon adetlik üretimi ile Avrupa’nın 1 numaralı üreticisi konumunda. Bu üretimin yüzde 75’i de sayısı 150’yi bulan ülkeye ihraç ediliyor. Türkiye, eskiden beyaz eşya üretim üssü olarak bilinen Almanya ve İtalya'yı geride bırakmış durumda” diye konuştu. Euromonitor verilerine göre ise Türkiye’nin, globalde beyaz eşya üretiminin yarısını gerçekleştiren Çin’i takip ederek, ikinci konumda bulunduğunu kaydeden Uçkan, “Türkiye’yi, Meksika, Brezilya, ABD ve Polonya izliyor. Tüketici elektroniği konusunda da AB’de 2’nci global pazarda 5’inci büyük üretici ülke durumundayız. Kablo sektöründe ise Avrupa’da 6’ncı dünyada ise 11’inci en büyük ihracatçı konumunda olduğumuzu söyleyebiliriz” açıklamasını yaptı.

TET Proje Pazarı’nda bu yıl tema ‘Akıllı Şehirler’

Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği, katma değerli üretim, ihracatın sürdürülebilirliği ve üniversite-sanayi iş birliği kültürünün yaygınlaşabilmesi için TET Proje Pazarı’nı düzenliyor. Etkinliği bu yıl 8’inci kez düzenleyeceklerini kaydeden Güven Uçkan, “TET proje Pazarı’nı geçen yıl olduğu gibi Smart Future Expo etkinliği ile beraber 30-31 Ekim tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştiriyoruz” dedi. Küresel ölçekte şehirleşme oranlarının hızla arttığını, bu açıdan değerlendirildiğinde Türkiye’nin de bu yönde yatırım yapmasının önem taşıdığını söyleyen Uçkan, “TET Proje Pazarı’nda da bu yıl Akıllı Şehirler temasını ele alacağız. Etkinliğimizin kategorilerini; Akıllı Enerji, Akıllı Binalar ve Çevre, Akıllı Ulaşım ve Ulaşım Araçları, Akıllı Sağlık ve Medikal ve Diğer Akıllı Uygulamalar oluşturuyor” dedi.