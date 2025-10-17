Elektrik-elektronik ihracatında tüm zamanların en yüksek 9 aylık performansı!

Türkiye'nin elektrik ve elektronik sektörü, ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,7 artış kaydederek 12,9 milyar dolarlık ihracatla tüm zamanların en yüksek 9 aylık performansına ulaştı.

ABD'nin ticarette korumacılığı artıran politikalarının küresel talebi baskıladığı bir dönemde, Türkiye'nin bu alandaki dış satımı dikkat çekici bir ivme gösterdi. Küresel ölçekte tüketici elektroniği pazarında yavaşlama riski bulunsa da, Türkiye'nin ihracat odaklı üretim yapısı sayesinde sektördeki büyüme trendi korunmaya devam etti.

2024'ün aynı döneminde 12,9 milyar dolara ulaşan elektrik ve elektronik ihracatı, 2023'te 12 milyar dolar, 2022'de ise 10,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişti.

Toplam ihracatın yüzde 6,4'ü elektrik-elektronikten

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, bu yılın ocak-eylül döneminde ülke genelinde ihracat yüzde 4,1 artışla 200 milyar 625 milyon dolara yükseldi. Eylül ayında ise dış satım yüzde 3 artışla 22,6 milyar dolara ulaştı.

Elektrik ve elektronik sektörünün ihracatı 9 ayda yüzde 5,7 artarken, toplam ihracattaki payı yüzde 6,4 olarak hesaplandı.

En fazla ihracat Birleşik Krallık'a

Yılın ilk 9 ayında sektör ihracatında 1,3 milyar dolarla Birleşik Krallık ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi 1 milyar dolarla Almanya, 784,6 milyon dolarla ABD, 685,9 milyon dolarla Irak ve 591,8 milyon dolarla Fransa izledi.

Değer bazında artışta ise ABD öne çıktı. Türkiye'nin bu ülkeye elektrik ve elektronik ihracatı 237,2 milyon dolar artarken, ABD'yi 145 milyon dolarlık artışla Irak, 108,6 milyon dolarla Ukrayna ve 80,8 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) takip etti.

TİM verilerine göre, geçen yıl ve 2025'in ocak-eylül dönemi elektrik ve elektronik sektörünün en fazla ihracat (bin dolar) gerçekleştirdiği ülkeler şöyle:

1 OCAK - 30 EYLÜL ÜLKE 2024 2025 Değişim (yüzde) BİRLEŞİK KRALLIK 1.214.754,92 1.293.474,47 6,5 ALMANYA 1.008.785,41 1.009.521,31 0,1 ABD 547.414,29 784.572,46 43,3 IRAK 540.975,15 685.930,24 26,8 FRANSA 570.400,62 591.798,59 3,8 İTALYA 505.952,37 539.858,98 6,7 İSPANYA 528.961,31 535.281,54 1,2 POLONYA 401.625,71 409.639,33 2,0 YUNANİSTAN 260.853,21 322.378,97 23,6 HOLLANDA 335.956,71 321.397,43 -4,3

İstanbul ilk sırada

İl bazında bakıldığında, 9 aylık dönemde sektörün ihracatında 6,7 milyar dolarla İstanbul liderliğini sürdürdü. İstanbul'u 1 milyar 335,1 milyon dolarla Manisa, 953,8 milyon dolarla Ankara, 768,9 milyon dolarla Denizli ve 732,2 milyon dolarla Kocaeli izledi.