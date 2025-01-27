Elektrik faturalarında yeni dönem 1 Şubat'ta başlıyor

Elektrik faturalarında tartışmalara da neden olan çok tüketenin çok ödeyeceği yeni tarife 1 Şubat itibarıyla başlıyor.

Daha önce konuya ilişkin açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yeni düzenleme ile desteğe ihtiyaç duymayan ve tüketimi yüksek olan grupların, elektriğin ve doğalgazın gerçek maliyetlerini karşılamasını planladıklarını açıklamıştı.

Ortalama tüketimin bedeli 414 TL

Bakan Bayraktar, Türkiye'de ortalama bir hanenin 200 kilovatsaat enetji tüketimiyle elektrik faturasının 414 TL olarak hesaplandığını belirterek, bu ortalamanın üstünde tüketim yapanların faturasının kabaracağını belirtmişti.

Kasım ayında ise Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK), Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğde değişiklik yapılmasına ilişkin yeni tebliğ yayımlanmıştı.

EPDK'nın 07.11.2024 tarihli kararıyla Son Kaynak Tedarik Tarifesi limitleri güncellenirken, bu düzenlemeye göre sözleşmesindeki yıllık elektrik tüketimi 5.000 kWh (aylık 417 kWh) ve üzerinde olan mesken aboneleri ile 15.000 kWh ve üzerinde olan ticarethane ve sanayi abonelerinin 1 Şubat 2025 tarihinden itibaren yüksek tüketimli tüketicilere ilişkin Son Kaynak Tedarik Tarifesi'nden faturalandırılacağını bildirildi. Yıllık elektrik tüketimi 100.000.000 kWh ve üzerinde olan diğer tüketiciler ve tarımsal faaliyetler aboneleri de Son Kaynak Tedarik Tarifesi kapsamında yer aldı.

1 Şubat'tan itibaren geçerli olacak

Düzenleme, takvim yılı bazlı olarak hayata geçirilirken, abonelerin elektrik tüketimleri takvim yılı bazlı olarak toplanacak, yüksek tüketimli tüketicilere ilişkin Son Kaynak Tedarik Tarifesi kapsamına girildiği tespit edilen aboneler elektrik enerjisini ikili anlaşmalar ile temin etmediği durumda, tespiti takiben üçüncü ayın ilk gününden itibaren Son Kaynak Tedarik Tarifesi’nden faturalandırılacak. Bu uygulama 1 Şubat 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.