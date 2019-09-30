Elektrik fiyatlarına yüzde 15 zam
Görevli tedarik şirketlerinden elektrik alan abonelerin tükettiği elektriğe yüzde 14.9 zam yapıldı.
Mehmet KARA
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), 1 Ekim 2019 tarihinden geçerli olmak üzere elektrik tariflerinde yeni bir ayarlamaya gitti.
EPDK’dan yapılan açıklamada “1 Ekim 2019 tarihinden itibaren geçerli olan elektrik piyasası tarifelerini belirleyen maliyet bileşenlerinde oluşan artışlar nedeniyle görevli tedarik şirketlerinden elektrik enerjisi satın alan tüketicilerin tükettiği elektrik tarifelerinde vergi ve fonlar dâhil yüzde 14,90 artış yapılmıştır” ifadesi kullanıldı.
Söz konusu artışta bir önceki tarife dönemine göre EÜAŞ Toptan Satış Tarifelerinde oluşan değişimin en önemli etken olduğu belirtilirken" Bu kapsamda 1 Ekim itibariyle mesken abonelerince 100 kWh elektrik enerjisi için vergi ve fonlar dahil olmak üzere 71,02 TL ödenecektir” denildi.