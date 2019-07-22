Elektrik için anlaşılır fatura

22 Temmuz 2019

Mehmet KARA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) elektrik faturalarına ilişkin yeni bir düzenlemeyle, tüketiciye özgü bilgileri esas alan, sade, anlaşılabilir, kolay fatura uygulamasına geçileceğini duyurdu. Duyuruda, yeni uygulamayla abonelerin elektrik tüketim miktarlarını ve uygulanan birim bedellerini kafaları karışmadan, daha kolay görebilecekleri ve fatura tutarını daha kolay hesaplayabilecekleri belirtildi.

TÜKETİM MİKTARI VE BİRİM BEDELİ

Faturalarda yer alacak temel bilgilerden bazıları, tüketicinin bağlı olduğu tarife grubu, ilgili fatura dönemi tüketim miktarı, enerji tüketim birim bedeli, fon, pay ve vergiler, toplam fatura tutarı, son ödeme tarihi, ödeme yeri/şekli ve fatura ortalama tüketim miktarı olacak. EPDK yetkilileri, yeni düzenleme ile ulusal tarifeden elektrik satın alan tüketicilerin faturalarının sade, anlaşılabilir ve gereksiz içerikten arındırılmış hale getirildiğini belirtti. Milyonlarca mesken tüketicisini doğrudan ilgilendirmeyen demant, endüktif, kapasitif, trafo kaybı gibi başlıkların faturalardan çıkarıldığı da vurgulandı.

DAĞITIM BEDELİ NEDEN YOK?

EPDK’nın konuya ilişkin açıklamasında, elektriğin şebeke, işletme, yatırım ve personel maliyetlerinin dağıtım bedeli adı altında toplanmış olmasının kamuoyunda yanlış anlaşılmalara sebep olduğu ifade edilirken “24 saat kesintisiz elektrik sağlamak için her mevsim koşulunda çalışan işçilerin maaşından, kesintilerin önlenmesine yönelik şebeke yatırım maliyetlerine kadar pek çok (trafo tesis edilmesi, yanmayan sokak lambalarının değiştirilmesi, elektrik direklerinin tamiri vs.) maliyeti içeren bu bedel ne yazık ki tüketicilere istenen düzeyde anlatılamadı ve eleştiri konusu haline geldi. Kurumumuz; yeni fatura düzenlemesi ile hem bu yanlış yorumların önüne geçmeyi hem de faturaları, tüketicinin kafasını karıştıracak ibarelerden arındırmayı hedefledi. Yeni faturada ortaya çıkacak (enerji tüketim bedeli) önceki dönemlerde farklı isimlerle faturalarda yer alan bütün bedelleri kapsayacak. Enerji tüketim bedeline, faturada yer alacak vergi, fon ve paylar eklenerek nihai fatura ortaya çıkacak” denildi.

İSTEYENE AYRINTI VERİLECEK

Bu arada yıllık 1600 kilowatsaat’ten (kWh) fazla elektrik tükettiği için serbest tüketici konumunda bulunan tüketicilerin kendi elektrik tedarikçisini seçebildiklerini hatırlatan EPDK yetkilileri, “Dileyen bütün serbest tüketiciler tedarikçi şirketten talep etmeleri halinde faturalarında bütün maliyet kalemlerini görmeye devam edebilir” dedi.

ALTERNATİF TEKLİFLER ANLAŞILIR OLACAK

EPDK yetkililerine göre yeni faturalama sistemi sayesinde tüketiciler kendilerine sunulacak alternatif elektrik satış tekliflerini daha rahat anlayabilecek. Aboneler, yeni tekliflerin kendi faturaları üzerindeki olası etkilerini görebileceği için daha avantajlı fiyat teklif eden tedarikçilerle aynı dili konuşabilecek, yeni sözleşme imzalayabilecek.

YENİ FATURANIN EK MALİYETİ YOK

Öte yandan, yeni fatura tasarımı herhangi bir fiyat değişimine sebep olmayacak. Vergi, fon ve paylar dahil olmak üzere fiyata etki eden herhangi bir katsayı veya matrah değişimi de söz konusu olmayacak. Bu arada tüketiciler, kendi faturalarının güvenilirliğini EPDK’nın web sitesinden kontrol edebilecek.

Kaynak: AA