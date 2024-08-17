Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği'nde hisse devirlerine EPDK onayı şartı getirildi

"Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Yönetmeliğin 57. maddesinin birinci fıkrasına eklenen cümlelerle (a), (b), (ç), (d), (f), (j) ve (k) bentleri haricindeki ön lisansta ortaklık yapısı değişiklikleri EPDK'nin onayına tabi olacağı hükme bağlandı.

Bu kapsamda, EPDK onayı alınmadan gerçekleştirilen ön lisans devirlerinde, ilgili ön lisanslar iptal edilecek. Değişiklik, yayım tarihinde yürürlüğe girdi.