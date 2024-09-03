Elektrik santrallerine 1,7 milyar liralık destek

Elektrik santrallerine yaklaşık 1,7 milyar liralık kapasite mekanizması desteği sağlanacak. Kapasite mekanizması çerçevesinde Yeni Elektrik Üretim AŞ'ye ve İzmir Elektrik Üretim Limited Şirketine 115 milyon 710 bin 360'ar lirayla en yüksek ödeme yapılacak.

Bu kapsamda TEİAŞ tarafından elektrikte sürdürülebilirlik ve arz güvenliğini sağlamak amacıyla santrallere kapasite ödemesi yapılıyor.​​​​​​​