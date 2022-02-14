Elektrik satışında ‘fahiş kâr’ yok!

MEHMET KARA

Enerji Piyasaları Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik fiyatlarına ilişkin yazılı ve görsel basının yanı sıra sosyal medyadaki yanlış yorumlara ve bilgi kirliliğine karşı bilgilendirme açıklamasında bulundu.

Nihai tüketicilere 70 milyar lira destek

Açıklamada, şirketlerin 32 kuruşa satın aldığı elektriği vatandaşa astronomik karlar ile sattığı iddiasının doğruyu yansıtmadığı belirtilerek, devlet sübvansiyonu ile görevli tedarik şirketlerinin (GTŞ) vatandaşa daha ucuza elektrik satmakta olduğu ve EPDK’nın belirlediği oranların üzerinde kâr etmesinin mümkün olmadığı kaydedildi. Yine, devletin bütün nihai müşterileri önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) üzerinden desteklemeye devam ettiği ifade edilerek, 2022 yılında EÜAŞ’ın görevli tedarik şirketlerine ve elektrik dağıtım şirketlerine yaklaşık 60 milyar kWh elektrik satmayı düşündüğü ve bu satışta elektriği piyasa fiyatı olan 150 kuruş yerine 32 kuruşa satarak nihai tüketicileri yaklaşık 70 milyar TL desteklemekte olduğu kaydedildi.

31.9592 kuruşun içinde vergi ve dağıtım payı yok

Tüketicilere elektriği görevli tedarik şirketlerinin sattığı, dağıtım şirketlerinin ise elektrik satışı yapmadığı elektriği taşıdığı ifade edildi. Dağıtım şirketlerinin tarifelerinin de EPDK tarafından belirlendiği kaydedilerek, EÜAŞ’ın dağıtım şirketlerine teknik ve teknik olmayan kayıp için yaptığı satışlarda fiyatın 31,8592 kuruş/ kWh olduğu bilgisi verildi. Ancak söz konusu fiyatın, sadece enerji fiyatı olduğuna, fiyata herhangi bir verginin dahil olmadığına dikkat çekildi.

GTŞ’lerin elektrik maliyeti ortalama 125 Kuruş/kWh

GTŞ’lerin nihai tüketicilere yaptığı elektrik satışının da sadece yüzde 20’sini EÜAŞ’tan 31,86 kuruşa aldıkları bilgisi verilerek, “2022 yılı için yapılan perakende satış tarifelerinde GTŞ’lerin yaklaşık 125 milyar kWh’lik bir elektrik satışı olacağı öngörülmüştür. Bu elektriğin 25 milyar kWh’lik kısmının EÜAŞ’tan 31,86 kuruşa alınacağı, geri kalan 100 milyar kWh’lik kısmın ise spot piyasadan yaklaşık 150 kuruştan alınacağı öngörülmüştür. Dolayısıyla ağırlık ortalama enerji alım fiyatı 125 kuruş/kWh civarındadır” denildi.

Şirket kârı EPDK’nın belirlediği kadar

Açıklamada, GTŞ’lerin EÜAŞ’tan 32 kuruşa elektrik alıp sanayiye 1 TL 75 kuruş, ticarethane 2 lira 74 kuruş, hanelere 1 lira 37 kuruş (210 kWh altı), 2 lira 6 kuruş (yüksek kademe) fiyatlar ile satış yaparak yüzde 330-yüzde 546 oranında kâr elde ettiği yönündeki iddiaların yanlış olduğu belirtilirken şu ifadelere yer verildi: “GTŞ’ler, düzenlenen tarife içindeki müşterilere yaptıkları enerji satışından elde edecekleri kâr oranı net kâr marjı ile sınırlandırılmış olup bu oran 2021-2025 dönemi için yüzde 2.38 olarak belirlenmiştir. Yani iddia edildiği gibi 32 kuruşa elektrik satın alınarak astronomik düzeyde kâr elde edilmesi kesinlikle söz konusu olamaz. Bu çerçevede GTŞ’ler, 125 kuruşa mal ettiği elektriği mesken düşük kademeye 79, mesken yüksek kademeye 135 kuruş, sanayiye (OG) 156 kuruş ve ticarethaneye (AG) 189 kuruşa satıyor."