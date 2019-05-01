Elektrik şebekesi için 8,5 milyarlık yatırım

01 Mayıs 2019

Elektrik dağıtım sektörü 2020 sonuna kadar şebekeye 8,5 milyar liralık yatırım yapacak.

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Çeçen, sektör olarak 2016-2020 yıllarını kapsayan dönem için 28,5 milyar liralık taahhütleri bulunduğunu, 2018 itibarıyla bu rakamın 20 milyar liralık kısmını hayata geçirdiklerini ifade etti.

Bu yıl içinde 250 milyon liralık teknoloji ve 316 milyon liralık Ar-Ge yatırımı yapacaklarını da aktaran Çeçen, "Bu zamana kadar yapılan tüm yatırımlar, bakım faaliyetleri, ileri teknoloji uygulamalarımız ve Ar-Ge projelerimiz ile her geçen gün kesintilerden kaynaklı şikayetlerinin azaldığını ve genel memnuniyetinin arttığını bakanlığımızın aylık ve yıllık bazda yaptığı düzenli anket sonuçlarından gözlemliyoruz" diye konuştu.

Gelecek dönemde önceliklerinin yaşlanmış şebeke altyapısını yenilemek olduğunu söyleyen Çeçen, şunları ifade etti: "Önümüzdeki dönemde, sektör olarak önceliğimizin yaşı 30'u aşkın şebeke altyapımızı yenilemek olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Zaten son 3 yılda gerçekleştirdiğimiz toplam 20 milyar lira yatırımın yüzde 80'i doğrudan şebeke yatırımıdır."

Sektörde 43,5 milyon abone için çalıştıklarını dile getiren Çeçen, ayrıca 100 bin kişiye istihdam sağladıkları bilgisini verdi.

Kaynak: AA