  1. Dünya Gazetesi
  2. Ekonomi
  3. Elektrik tarifelerinde değişiklik yapılmadI
Takip Et

Elektrik tarifelerinde değişiklik yapılmadI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik tarifelerinde değişiklik yapılmayacağını açıkladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik tarifelerinde herhangi bir değişiklik yapılmadığını duyurdu.

EPDK’dan yapılan açıklamaya göre, bugün elektrik tarifelerinin de ele alındığı kurul toplantısı gerçekleştirildi.

Açıklamada, yapılan kurul toplantısında alınan karar çerçevesinde elektrik tarifelerinde herhangi bir değişiklik yapılmadığı ifade edildi.