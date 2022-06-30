Elektrik tarifelerinde değişiklik yapılmadI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik tarifelerinde herhangi bir değişiklik yapılmadığını duyurdu.

EPDK’dan yapılan açıklamaya göre, bugün elektrik tarifelerinin de ele alındığı kurul toplantısı gerçekleştirildi.

Açıklamada, yapılan kurul toplantısında alınan karar çerçevesinde elektrik tarifelerinde herhangi bir değişiklik yapılmadığı ifade edildi.