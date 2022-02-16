Elektrik tarifelerine yeni düzenleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası elektrik ve doğalgaza yönelik yeni düzenlemeleri açıkladı. Elektrik tarifelerinin vatandaşlar ve esnaflar lehine yeniden değerlendirileceğini söyleyen Erdoğan, STK, dernek ve Cemevleri'nde kullanılan elektrik tariflerinin konut statüsüne çevrileceğini duyurdu.

Erdoğan, geçen Kabine Toplantısı sonrasında 150 kilovat olan en düşük tarife diliminin 210 kilovata yükseltilmesinin nispi bir rahatlama sağladığını anlatarak, "Yapılan analizler, ocak ayı itibarıyla tüketicilerin yüzde 64'ünün düşük tarifeden faydalandığını, yüzde 36'lık bir kesimin de üst tarifeden fatura ödediğini göstermektedir" dedi.

KABİNE'DE ALINAN YENİ KARARLAR

Son Kabine toplantısında, yeni kararlar aldıklarını duyuran Erdoğan, yeni kararları şöyle sıraladı:



* 210 kilovatsaate kadarki düşük tarife ve 210 kilovatsaatin üzerindeki yüksek tarife rakamları, ilgili kurumlarımız tarafından vatandaşlarımız lehine yeniden değerlendirilecektir.



* Ticari işletmelerimiz için de küçük esnaf ve sanatkarı koruyacak şekilde benzer bir kademelendirme yapılacaktır.



* Sivil toplum kuruluşlarının elektrik aboneliği de ticarethane statüsünden, konut statüsüne dönüştürülecektir. Böylece dernekler, vakıflar, cemevleri dahil ticarethane statüsünden fatura ödeyen kuruluşların elektrik bedelleri önemli oranda düşecektir.



* Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının kriterlerine uyan 4 milyon hane için yılda 2 defada ödenmek üzere 450 ile 1150 lira arasında değişen miktarlarda doğal gaz desteği sağlayacağız.

* Kronik hastaların ve yaşam destek cihazına bağlı olarak hayatını sürdüren kişilerin bulunduğu haneler için bu rakama yüzde 5 ilave yapılacaktır. Bu destek için başvurular 81 ilimizin tamamında cuma günü başlayacaktır.

* Elektrik desteğinde de halen 2,1 milyon hane olan kapsamı 4 milyon haneye çıkartıyoruz. Ayrıca sosyal güvenlik şemsiyemizin hem kapsama alanını hem etkisini genişletecek, 15 milyar liralık yeni bir sosyal destek paketiyle ilgili hazırlıklara da başlanması talimatını verdik.

Yenilenebilir enerjiye 4. bölge teşviki

Erdoğan, yeşil büyüme stratejisi çerçevesinde yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimine ağırlık verdiklerini, bu amaçla rüzgar ve güneş enerjisi yatırımlarına KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyeti uyguladıklarını söyledi.

Şimdi de mevcut desteklerin kapsamını genişleterek, güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üreten lisanssız faaliyetler kapsamındaki yatırımların dördüncü bölge desteklerinden yararlanabilmesini temin ettiklerini dile getiren Erdoğan, "Böylece güneş ve rüzgar enerjisi yatırımcılarına KDV istisnası ve gümrük vergisine ilave olarak yüzde 30 oranında vergi indirimi, 6 yıl boyunca sigorta prim işveren hissesi desteği sağlamış oluyoruz" dedi.



Gübrede indirim genişledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çiftçilere de bazı müjdeler vermek istediğini belirterek, şunları kaydetti:



Bilindiği gibi Tarım Kredi Kooperatiflerinin satış merkezlerinde hafta başı itibarıyla üre ve çay gübrelerinin fiyatlarında yüzde 30'a varan indirim yaptık.

Buna ilave olarak yarından itibaren CAN gübresi, amonyum sülfat ve nitropower gübrelerinde de yüzde 30'luk indirime gidiliyor.

Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın girdi maliyetlerini düşürmek amacıyla yine yarından itibaren karma hayvan yemi yüzde 12 indirimle satılmaya başlanacaktır.

Pancar üreticilerimizin mart ayında alacakları pancar bedellerinin ödemesini 1 ay öne çekiyor, cuma günü hesaplarına yatırıyoruz. Ayrıca 2021 yılı pancar alım fiyatının üzerine ton başına 15 lira prim desteği ödüyoruz. Bu sezonun pancar alım kesin fiyatını da hasattan önce açıklayacağımızı tekrar hatırlatmak istiyorum."

Üniversiteliye beslenme yardımı 750 TL oldu

Yurtlarda kalan yükseköğrenim öğrencilerine seslenen Erdoğan, "Bilindiği gibi gençlerimizin talepleri üzerine yurtlarda 16 GB olan internet desteğini iki kat artışla 32 GB'ye çıkardık. Şimdi de akademik yarıyılın ikinci döneminden başlamak üzere yurtlarda kalan gençlerimize verdiğimiz beslenme yardımını aylık 570 liradan yaklaşık 3'te 1'lik artışla 750 liraya yükseltiyoruz."

KDV indirimini yansıtmayana yaptırım

Temel gıdada yapılan KDV indirimine de değinen Erdoğan, "Bakanlıklarımız, KDV indiriminin fiyatlara yansıtılıp yansıtılmadığını takip edecek, aksi davranış sergileyen firmalara gerekli yaptırımı uygulayacaklar" dedi.

Vatandaşa altın çağrısı

Toplantıda, yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması konusundaki yol haritasının da kamuoyuyla paylaşıldığını dile getiren Erdoğan, "Kuyumcuların, bankaların ve altın rafinerisinin içinde yer aldığı bu imkandan yararlanmaya tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz" dedi.

Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan, 60 milyar liralık kefalet limitiyle uygulamaya geçirilen Kredi Garanti Fonu Paketi'nin detaylarının da iş insanlarına aktarıldığını belirtti.

"En önemli sorunumuz yüksek enflasyondur"

Türkiye'nin halihazırdaki en büyük sorununun yüksek enflasyon olduğunu kaydeden Erdoğan, "İnşallah onun da üstesinden, her geçen ay inişini görerek geleceğiz" ifadesini kullandı.