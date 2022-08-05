Elektrik tüketimi 12 ayın en yükseğine ulaştı
Türkiye'de elektrik tüketimi, 4 Ağustos'ta 1,07 TWh'in üzerinde kaydedildi. Bu rakamın üzerine en son 12 Ağustos 2021'de çıkılmıştı.
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) verilerine göre, 4 Ağustos 2022 tarihinde ulusal elektrik tüketimi 1,07 TWh'in üzerinde kaydedildi. Bu rakamın üzerine en son 12 Ağustos 2021 tarihinde 1,08 TWh'e yaklaşan tüketim seviyesi ile çıkılmıştı.
Verilere göre, ülke genelindeki tüm kaynaklardan 4 Ağustos Perşembe günü 1,06 TWh'i aşan elektrik üretimi gerçekleştirildi.
Montel-Foreks'in haberine göre, fosil yakıtlı tesislerin 4 Ağustos tarihinde kümülatif üretim seviyesinin 0,63 TWh elektrik üreterek ulusal üretimin yüzde 58,84'ünü karşıladığı görülüyor.
Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesislerinin ise Perşembe günü 0,46 TWh elektrik ürettiği ve ulusal üretimin yüzde 43,43'lük bölümünü oluşturduğu görülüyor.