Elektrik tüketimi 4 aydır geriliyor ekim ayında düşüş yüzde 2,45 oldu

Mehmet KAYA/ANKARA

2022 yaz aylarının önceki yıla göre daha serin geçmesi iklimlendirme cihazlarının kullanımındaki azalmaya bağlı olarak toplam elektrik tüketimini bir önceki yıla göre azaltmıştı. Ancak yaz aylarının tamamlanmasının ardından Eylül ve Ekim aylarında da elektrik tüketimi bir önceki yıl aynı aya göre azaldı. Ekim ayında düşüş yüzde 2,45 düzeyinde gerçekleşti. Ocak-Ekim döneminde 2022 itibariyle tüketim her ne kadar önceki yılın üzerinde bulunsa da miktarlar oldukça yaklaştı. 2021 Ocak-Ekim döneminde 8 milyon 933 milyon MWh elektrik tüketilirken, 2022’de aynı dönemde tüketim 8 milyon 972 milyon MWh oldu. Yılın kalanında düşüş devam ederse, yıl toplamında 2022’de elektrik tüketimi önceki yılın altında gerçekleşecek.

Önceki yıllarda da benzer şekilde, sonbahar aylarında toplam elektrik tüketiminde aylık bazda düşüşler görülmüştü. Salgın döneminde ise hizmetler sektörünün neredeyse tamamen, sanayinin ise büyük oranda kapanması nedeniyle elektrik tüketiminin önceki yıllarla kıyas imkanı kalmamıştı. Buna karşılık, genel olarak yaz aylarındaki olağanüstü yükselişin ardından sonbaharda gelen düşüşlerde kasım ve aralık aylarındaki üretim bahar ayları ile hemen hemen aynı seviyelere ulaşıyor.

Yaz ayları serin geçti, tüketim azaldı

2022 yılında ise düşüşün yanında, 2022 ekim ayı itibariyle tüketim seviyesinin bir önceki yılın altında kalmış olması da dikkat çekti. Bu yıl yaz aylarında önceki yıla göre daha serin geçmesi nedeniyle elektrik tüketimi daha az gerçekleşmişti. 2021 yılı yaz ayları tüketimin rekor kırdığı aylar olarak kayda geçmişti. Sonbahar aylarına gelinmesiyle kıyas yapılabilir bir döneme girildiğinde Eylül ve Ekim aylarında 2021’e kıyasla sırasıyla 7,8 ve 20,6 bin MWh aylık bazda daha az tüketim yapılması dikkati çekti.