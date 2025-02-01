Elektrik tüketiminde limit aşımına dikkat! Kim, ne kadar fatura ödeyecek?

Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu'nun hayata geçirdiği 'elektrikte kademeli fatura' düzenlemesinin uygulanmasına bugünden itibaren başlandı.

1 Mart elektrik faturalarına yansıyacak yeni düzenlemeye göre, 417 kilovatsaatin üzerinde elektrik harcayanların faturası artık gerçek maliyet üzerinden hesaplanacak. Bir başka deyişle, açıklanan limitin üzerinde elektrik harcayanların faturasında yüzde 96 artış yaşanacak.

Limit aşımında fatura iki katına çıkacak

Yeni fatura uygulamasının 42 milyon abonenin yaklaşık yüzde 3'ünü, 1,2 milyon aboneyi etkileyeceğini belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yeni düzenlemenin tüm aboneleri etkilemeyeceği için bir 'zam' olarak adlandırılamayacağını belirtmiş ve şu açıklamaları yapmıştı:

"1 Şubat’tan itibaren başlayan fatura döneminde 1 Mart’ta faturalara yansıyacak bir uygulamamız var. 42 milyonun yüzde 3’ünü, 1.2 milyon aboneyi etkileyecek bir düzenlemeyi şu anda hayata geçiriyoruz. 5 bin kilovat saatlik tüketimi aşan grup artık elektriğin gerçek maliyeti neyse onu ödeyecek. Orada da görünen tablo şu, 1050 lira, 1047 liraya tekabül ediyor bu tüketim sınırı. Ne kadar olacak fatura dersen 2000 civarında. Yüzde 96 civarında artacak. 42 milyon abonenin 40 milyonuna dokunmuyoruz. Onlara herhangi bir fiyat artışı, faturalarında herhangi bir değişiklik yok. Devlet sübvansiyonu 30 milyar civarında azalmış olacak"

Kim ne kadar fatura ödeyecek?

Cnbc-e'de yer alan habere göre, 417 kilovatsaat elektrik tüketen bir abone 1.047 lira fatura öderken, yeni dönemde yüzde 93 artışla 2.016 lira ödeyecek. 450 kilovatsaat elektrik tüketen bir abonenin faturası 1.150 liradan 2.177 liraya çıkacak.

1.000 kilovatsaat elektrik tüketen bir abonenin faturası yüzde 69 artışla 2.860 liradan 4.839 liraya çıkacak.

30 bin kilovatsaat tüketimi olan büyük tüketiciler için artış oranı yüzde 56 olacak.

Ticarethane ve kamu aboneleri için 1.250 kilovatsaat tüketimi olan abonelerin faturası 6.241 liradan 6.926 liraya çıkarken (yüzde 11 artış), 2.500 kilovatsaat tüketimi olan abonelerin faturası yüzde 5 artış göstererek 13.167 liradan 13.853 liraya yükselecek.



Sanayi abonelerinin 1.250 kilovatsaat ve üzeri tüketimlerinde fiyatlar yüzde 9 oranında artacak. 10.000 kilovatsaat tüketimi olan sanayi abonelerinin faturası yüzde 9 artarak 44.788 liradan 48.838 liraya çıkacak.

Yeni uygulamaya dair detaylar

- Elektrik faturası ödeme tutarındaki artış miktarı yeni tarifede eski tarifeye göre aylık 417 kilovatsaatte yüzde 93, 450 kilovatsaatte yüzde 89, 600 kilovatsaatte yüzde 80, 1000 kilovatsaatte yüzde 69, 5 bin kilovatsaatte yüzde 58, 30 bin kilovatsaatte yüzde 56 düzeyinde olacak.

- 417 kilovatsaatten daha fazla elektrik ödeyenlerin yıllık kullanım sınırı 5 bin kilovatsaat olacak. Bu sınırı aşanlara elektriğin gerçek maliyeti yansıtılacak. Sınırı aşanlar sübvansiyondan yararlanamayacak.

- Apartman ve sitelerdeki bağımsız bölümler için de aynı uygulama geçerli olacak.