Elektrik üretim lisansı sahipleri de tedarik lisansı alabilecek

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) kararıyla 2014 yılında EPDK tarafından alınan 4935-19 sayılı kararla uygulamaya konulan; elektrik üretim lisansı sahibi tüzel kişilerin elektrik tedarik lisansı alamayacaklarına yönelik karar yürürlükten kaldırıldı.

Buna göre, gerekli diğer şartların oluşması durumunda elektrik üretim lisansı sahibi tüzel kişiler, elektrik tedarik lisansı alabilecek.

Bu karar yürürlükte olduğu dönemde üretim lisansı sahiplerinin tedarik lisansı başvurusu yapmaları halinde, bu başvuru ön inceleme aşamasında reddediliyordu.