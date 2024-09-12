Elektrik üretimde ilk sırada ithal kömür santralleri yer alıyor

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 50 bin 18 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 34 bin 140 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Türkiye, dün 14 bin 893 megavatsaat elektrik ihracatı, 17 bin 367 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.