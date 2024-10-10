Elektrik üretimde lider: Doğal gaz santralleri

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 541 megavatsaatle 18.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 98 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti. Üretimde ilk sırada yüzde 24,8 payla doğal gaz santralleri yer aldı.

Türkiye, dün 14 bin 914 megavatsaat elektrik ihracatı, 3 bin 528 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.