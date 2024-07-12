Elektrik üretimi 11 Temmuz'da tüketimi geçti

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 55 bin 57 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 37 bin 343 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Türkiye, dün 6 bin 475 megavatsaat elektrik ihracatı, 2 bin 733 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.