Elektrik üretimi ve tüketimine dair günlük veriler

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 33 bin 688 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 1 milyon 40 bin 553 megavatsaat oldu.

Üretimde ilk sırada yüzde 21,8 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20,7 ile doğal gaz ve yüzde 15,9 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 7 bin 242 megavatsaat elektrik ihracatı, 14 bin 69 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.