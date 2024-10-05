Elektrik üretiminde ilk sırada ithal kömür santralleri var

Türkiye'de dün günlük bazda 898 bin 703 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 884 bin 632 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 905 megavatsaatle 18.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 976 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Türkiye, dün 14 bin 998 megavatsaat elektrik ihracatı, 1926 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.