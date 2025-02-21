Elektrik ve doğal gaz faturalarına zam gelecek mi? Bakan Bayraktar açıkladı!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TGRT Haber’de katıldığı programda Türkiye’nin enerji politikalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bayraktar, bu kış boyunca elektrik ve doğal gaz fiyatlarında herhangi bir artış yapılmadığını ve Nisan ayına kadar da zam öngörülmediğini belirtti. Ayrıca, 2025 yılı için enflasyon hedefini bozmayacak şekilde enerji fiyatlandırması planladıklarını söyledi.

Bakan Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası’nda günlük doğal gaz üretiminin 7 buçuk milyon metreküpe ulaştığını ve Mart sonunda bu miktarın 9,5 milyon metreküpe çıkarılmasının hedeflendiğini açıkladı. 2026 yılı Temmuz-Ağustos aylarında devreye alınacak yüzer üretim platformu ile günlük üretimin 20 milyon metreküpe yükseltilmesi planlanıyor. Bu kapasite, yaklaşık 6 milyon haneye doğal gaz temin edilmesini sağlayacak.

Türkiye’nin doğal gaz arz güvenliği konusundaki altyapısına da değinen Bayraktar, Ocak ayında İran ve Azerbaycan’dan gelen iki hattan birinde 10 gün süren kesintinin LNG altyapısı ve depolama tesisleri sayesinde herhangi bir sorun yaşanmadan atlatıldığını belirtti. Türkiye’nin günlük doğal gaz tüketiminin 305 milyon metreküpe ulaştığını ve bu rakamla Avrupa’nın 4’üncü büyük doğal gaz pazarı konumunda olduğunu vurguladı.

Hazar geçişli boru hattı stratejik önem taşıyor

Türkmenistan ile 27 yıldır gerçekleşmeyen doğal gaz anlaşmasını hayata geçirdiklerini belirten Bayraktar, İran’ı da sürece dahil ederek 1 Mart itibarıyla yıllık 1,3 milyar metreküp doğal gazın Türkiye’ye geleceğini açıkladı. Türkmen gazının uygun koşullarda Türkiye’ye ulaştığını belirten Bayraktar, bu sürecin enerji çeşitliliğine katkı sağlayacağını söyledi. Hazar geçişli bir boru hattının Türkiye için uzun vadede stratejik bir hedef olduğunu ifade etti.

Enerji üretiminde yeni hedefler

Bakan Bayraktar, Türkiye’nin enerji üretiminde yeni adımlar atmaya devam ettiğini belirtti. Şırnak Gabar’daki petrol üretiminin 91 kuyuda günlük 76 bin varile ulaştığını ve mevcut üretimin plato seviyesine geldiğini ifade etti. Yeni keşifler için çalışmaların sürdüğünü belirten Bayraktar, Nisan ayında Van’ın Muradiye ilçesinde sondaj çalışması yapılacağını açıkladı.

Nükleer enerji konusuna da değinen Bayraktar, Mersin Akkuyu’daki santralde 2025 yılı içinde test amaçlı ilk elektrik üretiminin gerçekleştirileceğini söyledi. Sinop ve Trakya’daki nükleer santral projeleriyle ilgili olarak da 2025 yılı içerisinde ilgili ülkelerle görüşmeleri tamamlamayı ve imza aşamasına geçmeyi hedeflediklerini belirtti.

Elektrik faturalarında yeni düzenleme

Elektrik faturalarıyla ilgili yeni düzenlemeye de değinen Bayraktar, 42 milyon abonenin yalnızca 1,2 milyonunun bu değişiklikten etkileneceğini belirtti. Yıllık 5 bin kilovatsaatin üzerinde tüketim yapan abonelerin destek grubundan çıkarılacağını ifade etti.

Son olarak, Türkiye’nin yıllık altın üretiminin 42 ton olduğunu belirten Bayraktar, bu miktarı 5-10 yıl içinde 100 tona çıkarmayı hedeflediklerini ve yatırımcıların önünü açacak düzenlemeleri hayata geçireceklerini söyledi.