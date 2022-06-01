Elektrik ve doğalgaz zamları enflasyonu nasıl etkileyecek?

BOTAŞ meskenlere, sanayiye ve elektrik üretim santrallerine sattığı doğalgazın fiyatına farklı oranlarda zam yaparken, elektrik tarifeleri de yüzde 15 ile yüzde 25 arasında artırıldı.

BOTAŞ tarafından gece saatlerinde yayımlanan tarifeye göre meskenlerde kullanılan doğalgazın metreküp (m3) fiyatı bugünden itibaren mayısa göre yüzde 30 artışla 3.265 lira oldu.

Sanayide kullanılan doğalgazda ise yılda 300,000 m3'ün altında tüketim yapanların tarifesi m3 başına yüzde 40 artırılarak 4.688 liraya, üzerinde tüketim yapanların tarifesi yüzde 10 artırılarak 10.417 liraya çıkarıldı.

Sanayide kullanılan doğalgazın fiyatındaki artış cam, petrokimya, demir-çelik gibi enerji yoğun sektörlerde maliyetlerin yükselmesine yol açacak.

Türkiye kullandığı doğalgazın neredeyse tamamını ithal ettiği için uluslararası fiyatlarda bir yıldan uzun süredir devam eden artış ithalat faturasını kabarttı.

Tarifelere yapılan artışın enflasyona doğrudan ve dolaylı etkileri yakından izleniyor. Ayrıca ithalat fiyatlarındaki artışın tamamı tüketicilere yansıtılamadığı ve önemli bir bölümü sübvanse edildiği için kamu maliyesi açısından da tarifeler takip ediliyor.

Elektrikte yüzde 15 ile yüzde 25 arasında artış

EPDK tarafından belirlenen ve resmi gazetede bugün yayımlanan tarifeye göre görevli tedarik şirketlerinden elektrik temin eden mesken abonelerine uygulanan elektrik tarifesi yüzde 15 artırıldı. Elektrik üretim amacıyla kullanılan doğalgazın m3 fiyatı ise yüzde 16.3 artışla 12.5 lira oldu. Sanayi kesimi ve ticarethanelere satılan elektriğin fiyatı da yüzde 25 artırıldı.

Enflasyona etkileri

Doğalgazın tüketici fiyat endeksinde yüzde 1.55, elektriğin ise yüzde 2.32 ağırlığı bulunuyor. 3 ekonomistin hesaplamalarına göre doğalgaz zammının TÜFE'ye ilk etkisi yaklaşık 50 baz puan, elektriğin etkisi ise 35 baz puan. Ancak zamların konut dışında da gerçekleşecek olması ve dolaylı etkilerle TÜFE'ye yansıma ilk etkinin üzerinde olacak.

Uluslararası fiyatlarda artış

Petrol fiyatları geçen bir yılda dolar bazında yüzde 77 artarken, aynı dönemde Avrupa spot piyasasında gösterge doğalgazın fiyatı euro bazında yaklaşık yüzde 250 yükseliş gösterdi.

Doğalgazın büyük bölümünü petrol fiyatlarına endeksli uzun vadeli kontratlarla satın alınırken Türkiye'nin ithalat fiyatları birkaç ay gecikmeyle uluslararası fiyatları izliyor. İthalatın daha ufak bir bölümü ise spot fiyatlara dayalı olarak yapılıyor.

İthalatı dolar ile yapan BOTAŞ, yurtiçindeki satışı TL ile yaptığı için TL'nin son bir yılda kaydettiği yüzde 48 değer kaybı da sübvansiyonun miktarının artmasına yol açıyor.