Elektrik zammı sanayiciyi çarptı
Elektrik fiyatlarına geçen yıldan beri gelen zamlar, sanayiciyi isyan noktasına getirdi. 15 ayda elektrik maliyetinin yüzde 130 arttığını dile getiren OSB yetkilileri, haziran faturasını eline alan sanayicilerin öfkeyle OSB yönetiminin kapısına dayandığını belirtti.
Dunya.com sitesinde yer alan özel içeriklere erişim hakkı 'dijital abonelik' üzerinden sağlanabilmektedir.
Dunya.com'a abone olmak istiyorum
Sadece bu içeriğe erişmek istiyorum
Zaten aboneyseniz giriş yapmak için tıklayın.
eDünya abonesiyseniz dunya.com'a giriş yaparak özel içeriklere erişebilirsiniz.