Elektrikli araç hamlesi hız kazandı: Fakat planları bir sorun bozdu

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Nijerya, elektrikli araç kullanımını hızlandırmak için vergi teşviklerini devreye alırken, ülkenin kronik elektrik sorunu dönüşümün önündeki en büyük engellerden biri haline geldi. Hükümet, yılın ilk yarısında yaklaşık 4 bin elektrikli araç için vergi muafiyeti onaylarken, 200 milyonu aşkın nüfusa hizmet veren elektrik şebekesinin kapasitesinin yalnızca 4 bin megavat seviyesinde olması dikkat çekti.

Nijerya hükümeti, elektrikli araçların ülkedeki kullanımını artırmak için yeni teşvikleri hayata geçiriyor. Hükümet verilerine göre yılın ilk yarısında yaklaşık 4 bin elektrikli araç için vergi muafiyeti onaylandı.

Söz konusu teşvikler, daha temiz ulaşımı vergi avantajları ve yerel üretim programlarıyla desteklemeyi amaçlayan yeni hükümet programının ilk uygulamaları arasında yer aldı.

Nijerya'nın 2022'de hazırladığı Enerji Dönüşüm Planı'na göre elektrikli araçların 2050 yılına kadar ülkedeki toplam araç filosunun yüzde 60'ını oluşturması hedefleniyor.

Ancak mevcut tablo, bu hedef için uzun bir yol bulunduğuna işaret ediyor. Resmi veriler bulunmamakla birlikte sektör temsilcileri, elektrikli araçların ülkedeki toplam araç filosundaki payının yüzde 1'in altında olduğunu tahmin ediyor.

Vergiler sıfırlandı, akaryakıt fiyatları ilgiyi artırdı

Elektrikli araç kullanımını desteklemek isteyen Nijerya, 2024 yılında bu araçları katma değer vergisinden muaf tuttu. Elektrikli araçlara uygulanan yüzde 5'lik ithalat vergisi de bu yıl sıfıra indirildi.

Öte yandan 2023'te benzin sübvansiyonunun kaldırılmasıyla yükselen akaryakıt fiyatları, elektrikli motosiklet, otomobil ve otobüslere yönelik ilgiyi artırdı.

Ancak elektrikli araçlara geçişte ülkenin enerji altyapısı önemli bir sorun oluşturuyor.

200 milyondan fazla kişiye 4 bin megavatlık şebeke

Nijerya'da 200 milyondan fazla kişiye hizmet veren elektrik şebekesinin kapasitesi yaklaşık 4 bin megavat seviyesinde bulunuyor. Ülke, kişi başına düşen elektrik arzında büyük ekonomiler arasında en düşük seviyelerden birine sahip.

Elektrik kesintileri nedeniyle haneler ve işletmeler yoğun şekilde dizel ve benzinli jeneratörlerden yararlanıyor. Aynı sorun elektrikli araç sektörüne de yansıyor.

Şarj istasyonları, otomobil bayileri ve batarya değiştirme noktaları, şebekeden elektrik sağlanamadığı dönemlerde jeneratörleri devreye sokuyor.

Nijerya'nın ilk elektrikli araç üreticisi Saglev'in yöneticisi Bolanle Boboye, "Elektrikli araçlara geçmek için elektriğin kusursuz hale gelmesini beklersek dünyanın geri kalanı bizi geride bırakacak" ifadelerini kullandı.

Boboye, elektrikli araçların dizel jeneratörlerden elde edilen elektrikle şarj edilmesi halinde dahi toplam emisyonların azaltılmasına katkı sağlayabileceğini savundu.

Şarj istasyonu sayısı yalnızca 48

Altyapıdaki eksiklik şarj istasyonu sayısında da görülüyor. 2025 sonu itibarıyla Nijerya'da çoğunluğu Lagos ve Abuja'da olmak üzere yaklaşık 48 halka açık elektrikli araç şarj istasyonu bulunuyordu.

Güney Afrika'da ise bu sayı 500'ün üzerinde.

Halka açık şarj noktalarının yetersizliği nedeniyle birçok elektrikli araç sahibi, araçlarını evlerindeki prizlere bağladıkları taşınabilir şarj kablolarıyla dolduruyor.

Elektrikli motosikletler öne çıkıyor

Elektrik kesintileri tüketicilerin tercihlerini de değiştiriyor. Bataryanın yanı sıra küçük bir yakıtlı motora sahip menzil artırıcılı elektrikli araçlar, şarj altyapısındaki sorunlara karşı alternatif olarak öne çıkıyor.

Çinli BYD ve Geely gibi üreticiler de Nijerya pazarındaki varlıklarını elektrikli ve hibrit modellerle genişletiyor.

Sektör temsilcileri ise kısa vadede elektrikli dönüşümün otomobillerden çok motosikletler ve üç tekerlekli araçlarda hızlanabileceğini değerlendiriyor.

Ülkede 15 milyondan fazla motosiklet bulunurken, elektrikli mobilite şirketi Donda X Limited'ın kurucu ortağı Stanley Nwankwo, elektrikli motosiklet ve üç tekerlekli araçların benzinli alternatiflere göre işletme maliyetlerini üçte iki oranında azaltabildiğini belirtti.

Mobilite girişimleri MAX ve Spiro da sürücülerin boş bataryalarını dakikalar içinde dolu olanlarla değiştirmesine imkan veren batarya değiştirme ağlarına yatırım yapıyor. Böylece hem uzun şarj sürelerinin hem de elektrik şebekesindeki kesintilerin etkisinin azaltılması hedefleniyor.