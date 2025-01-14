Elektrikli araç satışları 2024'te 17 milyonu aşarak rekor kırdı

İngiltere merkezli Rho Motion adlı araştırma şirketinin verilerine göre, küresel elektrikli araç satışları 2024'te 17,1 milyon adet ile 2023'e göre yüzde 25 büyüdü.

Avrupa piyasasında elektrikli araç satışları 2024'te 2023'e göre yüzde 3 düşerek 3 milyon olurken en fazla satış 400 binle Birleşik Krallık'ta yaşandı.

ABD ve Kanada'da satışlar yüzde 9 büyüdü

ABD ve Kanada'da satışlar aynı dönemde elektrikli araçlara uygulanan vergi kesintilerinin etkisiyle yüzde 9 artarak 1,8 milyona ulaştı. ABD ve Kanada, geçen yıl aralıkta 185 binin üzerindeki rekor elektrikli araç satışıyla yılı zirvede kapattı. Kuzey Amerika pazarı geçen yıl boyunca yüzde 10 büyüme gösterdi.

Satışların yarısından fazlası Çin'de

Geçen yıl elektrikli araç satışının yarısından fazlası, yıllık bazda yüzde 40 artışla 11 milyon adete ulaşan Çin'de gerçekleşti. Satışların üçte birinden fazlasını BYD modelleri oluşturdu.

Böylece, geçen yılki elektrikli araç satışlarının 11 milyonu Çin'de, 3 milyonu Avrupa'da, 1,8 milyonu ABD ve Kanada pazarında ve 1,3 milyonu da dünyanın geri kalan bölgelerinde olmak üzere toplamda 17,1 milyon olarak kayıtlara geçti.

Dünyanın diğer bölgelerindeki 1,3 milyonluk satış hacmi 2023'e göre yüzde 27 büyüme gösterdi.

Küresel pazarda satışlar geçen yıl yüzde 25 büyümeyle "patlama" yaşarken, Avrupa pazarı yüzde 3 küçüldü, Çin pazarı yüzde 40 büyüdü.