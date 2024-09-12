Elektrikli araç teknolojisinde Çin’den yerli üreticilere uyarı: Hindistan’a yatırım yapmayın!

Çin, elektrikli araç teknolojisini yurt dışında yayılmasını engellemek için yerel otomobil üreticilerine ciddi uyarılarda bulundu. Bloomberg News haberine göre; Çin hükümeti otomobil üreticilerine, gelişmiş elektrikli araç teknolojisinin dış pazarlara taşınmaması konusunda talimat verdi.

Bu uyarılar, Çin’in elektrikli araç endüstrisini global rakiplerine karşı koruma girişimi olarak değerlendiriliyor. Özellikle, Hindistan’a yönelik yatırımların kısıtlanması istenirken, Türkiye’de yapılacak yatırımların Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı ve yerel Çin büyükelçilikleri tarafından onaylanması gerektiği bildirildi.

Çin’in bu yaklaşımı, yabancı fabrikalara "knock-down kitleri" (bir aracın kritik parçalarının Çin'de üretilip hedef pazarda monte edilmesi) ihraç etmeyi teşvik ederken, bu teknoloji transferinin sıkı kontrol altında tutulması anlamına geliyor.

Kaynaklar, Çin’in elektrikli araç endüstrisindeki bilgi birikimini koruma stratejisini güçlendirdiğini ve bu kapsamda Temmuz ayında birçok yerli otomobil üreticisiyle toplantı düzenlediğini belirtti. Bu toplantılarda, üreticilere Hindistan'daki otomobil yatırımlarından kaçınmaları gerektiği açıkça ifade edildi.