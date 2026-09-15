Elektrikli araç vergisinde DTÖ tartışması: Bakanlık ‘borç yok’ dedi

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Ticaret Bakanlığı, Türkiye'nin otomotiv sektörüne yönelik düzenlemeleri hakkında Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) tarafından 28 Temmuz'da yayımlanan panel raporuna ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlık, elektrikli araçlarda Türkiye'deki yatırımları ve yerli sanayiyi korumak amacıyla 4 Mart 2023'ten itibaren uygulanan ilave vergiye ilişkin rapordaki değerlendirmelere katılmadığını bildirdi.

Açıklamada, DTÖ hukuk sistemi kapsamında panel raporunun kabul edilerek kesinleşmiş nihai bir karar olmadığı ve Türkiye'nin temyiz hakkının bulunduğu belirtildi.

Panel raporunda katılınmayan bölümler için temyize başvuru sürelerinin karşılıklı mutabakatla uzatılmasının da değerlendirildiği aktarıldı.

"Herhangi bir borç veya mali yükümlülük bulunmuyor"

Bakanlık, rapor nedeniyle Türkiye'nin tazminat ödemek zorunda kalacağı yönündeki değerlendirmelerin gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

DTÖ uyuşmazlıklarında panel kararlarının taraflardan birine otomatik olarak tazminat veya ödeme yükümlülüğü getirmediğine işaret edilen açıklamada, "Rapor temelinde Türkiye açısından tahakkuk etmiş herhangi bir borç, mali yükümlülük veya vergi kaybı bulunmamaktadır." denildi.

Bakanlık ayrıca, raporun Türkiye açısından otomatik tazminat veya ödeme yükümlülüğü oluşturduğu yönündeki yorumların "DTÖ uyuşmazlıklarının tabi olduğu hukuki çerçevenin kasten yanlış aktarılmasından" kaynaklandığını belirtti.

Açıklamada, yerli otomotiv sanayisinin üretim kapasitesi ve yatırımlarının desteklenmesi ile sektörün haksız ticaret uygulamalarına karşı korunmasına yönelik politikaların sürdürüleceği kaydedildi.