Elektrikli araçların ithalatına AB freni!

Aysel YÜCEL / OTONOMİ

Otomotivde elektrikli araçlara dönüşüm tüm dünyada hızlanırken, Türkiye’de de bu araçlara yönelik talep arttı. Çevreci kaygıların yanı sıra Türkiye’de artan yakıt maliyetleri de birçok tüketiciyi elektrikli araçlara yöneltiyor. Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) geçen hafta açıkladığı verilere göre, 2021’in yılın ilk 9 ayında Türkiye’de 1.560 adet elektrikli araç satılırken, 2022’nin aynı döneminde bu rakam 4 bin adeti aşmış durumda. Sayının artmasının önemli bir nedeni de Avrupa’ya paralel Türkiye’de de elektrikli araç lansmanlarının hızlanmış olması. Özellikle son haftalarda markalar birbiri ardına elektrikli araç modellerini tanıtıyor. Ancak çip krizinin kısmen devam ettiği otomotiv üretiminde, sınırlı sayıda elektrikli araç bantlardan iniyor. Türkiye ise tedarikte negatif ayrışıyor. Çünkü markalar, sınırlı sayıda ürettikleri araçlarda önceliği emisyon konusunda ağır yaptırımların başladığı AB ülkelerine veriyor.

Elektrikli araç tedariğinde AB pazarlarına öncelik verilmesi, çok kısa süre önce elektrikli iki yeni modelini pazara sunan Kia Türkiye’yi de üzdü. Geçen hafta KKTC’de düzenlenen yeni Kia EV 6 ve yeni elektrikli Kia Niro’nun lansmanında bu konuya yönelik önemli açıklamalarda bulunan Kia Türkiye Genel Müdürü Can Ağyel, AB’nin 2021 itibarıyla üreticiler tarafından satılan araçlarda karbondioksit miktarının kilometre başına 95 grama çektiğini ve buna uymayan üreticilerin ciddi cezalarla karşılaştığını hatırlatarak, “Bu nedenle markalar yeni elektrikli modellerde önceliği Avrupa ülkelerine veriyor,dolayısıyla biz istediğimiz sayıda araç alamıyoruz” dedi.

“Araç olsa 10 katı satardık”

Can Ağyel, sınırlı sayıda araç almalarına rağmen yine de pazardaki potansiyel ve Türkiye ekibinin kurduğu yakın ilişkiler sayesinde elektrikli araçların lansmanının AB’ye paralel Türkiye’de eş zamanlı yapıldığına dikkat çekerek, “Tabii ki istenilen oranlarda olmuyor ama yine de belirli adetlerde elektrikli araç getiriyoruz. Yurt dışından istediğimiz adetlerin 10’da birini ancak alabiliyoruz. Şu ana kadar 50’ye yakın elektrikli Niro, 50’ye yakın EV 6 getirdik ve sattık. Yılın sonuna kadar bir bu kadar daha elektrikli araç getirebiliriz. Talep ne kadar derseniz bunu 10’la çarpın” açıklamasını yaptı.

2021’de “İlham Veren Yolculuk” sloganıyla dönüşüm yolculuğuna başlayan Kia’nın sürdürülebilirlik hedeflerine emin adımlarla ilerlediğini ifade eden Can Ağyel, "Kia’nın 2020 yılında açıkladığı Plan S stratejisi ve 2030 yılı yol haritamız kapsamında elektrikli ürün gamımızı Türkiye’de de genişletmeye ve globalde başlayan dönüşüm yolculuğumuza devam ediyoruz. Kia, 2027 yılına kadar 14 elektrikli model geliştireceğini açıklamıştı. Yeni EV 6 ve Yeni Niro EV bu strateji doğrultusunda geliştirilen iki yeni modelimiz. Gelecek vizyonumuzla otonom sürüş teknolojilerini tüm araçlarımızda genişletmeyi, elektrikli ya da elektrik destekli motora sahip araçlarımızla hedefl erimize ulaşmayı istiyoruz” diye konuştu.

2030’da satışların %30’u elektrikli olacak

Kia, küresel ölçekte 2022 yılı sonunda toplam satışlarının yüzde 5’inin elektrikli araçlardan sağlanmasını hedefliyor. Ağyel, “2026’da toplam satışların yüzde 21’i, 2030’da ise yüzde 30’u tam elektrikli araçlardan elde edilecek. Hibrit araçların da dahil edilmesiyle toplam satışlar içinde elektrikli ve elektrik destekli araçların payı yüzde 52’ye ulaşacak. 2030’da Türkiye’de de AB’ye paralel bir ürün gamına sahip olacağımızı öngörüyoruz. Çünkü bu dönüşüm TR için de geçerli” dedi. Kia, globalede 2030 yılında 1,2 milyonu elektrikli olmak üzere 4 milyon adet araç satmayı; bağlanabilirlik ve otonom sürüş teknolojilerini tüm araçlarında genişletmeyi hedefliyor.

“2023’te yeni modeller yolda”

Yeni EV 6 ve Yeni Niro EV’nin Türkiye’ye gelir gelmez büyük ilgi çektiğini söyleyen Ağyel, “2030 yol haritamız kapsamında elektrikli araçlarımıza yatırım yapmaya devam edeceğiz. 2023 sonunda da bir diğer SUV gövde tipine sahip elektrikli modelimiz EV 9’u da Türkiye’ye getirerek elektrikli araçlarda da müşterilerimize sunduğumuz alternatifleri geliştireceğiz” dedi. Diğer yandan Ağyel, Kia’nın 2025'te elektrikli C sedan modelini tanıtacağını, 2026’da ise elektrikli ticari araç üreteceğini söyledi.

“AB’de yılın otomobili seçilen EV6’ya ilgi büyük”

Avrupa’da “2022 Yılın Otomobili” ödülünü kazanan Kia EV6 modeli, haziran ayında GT-Line 4x4 versiyonu ile Türkiye’de satışa sunulmuştu. Can Ağyel, ilk kez geçen hafta basınla buluşan EV6’nın diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de büyük beğeni topladığını vurguladı. Ağyel, "EV6’yı satmakta hiç zorlanmıyoruz çünkü yılın otomobili. Niro da tam şehir içi kullanıma uygun bir araç. Fiyatı da çok daha makul" dedi. Kia EV6, WLTP verilerine göre tek bir şarjla 506 kilometreye kadar sürüş menziline ulaşabiliyor. Ayrıca Avrupa’da kullanılan gelişmiş 800V şarj teknolojisi sayesinde, aracın sadece 18 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80'e şarj edilebilmesine olanak tanıyor. 2022’nin son aylarında ise EV6’nın 585 PS güce sahip GT versiyonu satışa sunulacak.

Fiyatı 2,1 milyon TL’den başlayan EV6, Kia’nın elektrikli araçlar (BEV) için tasarladığı özel platformu (E-GMP) kullanan ilk otomobil olma özelliğini taşıyor. Kia’nın çevre dostu SUV’u Yeni Niro hem hibrit hem de elektrikli versiyonu ile satışa sunuldu. Hibrit versiyonu 1 milyon 190 bin TL’den başlayan modelin elektriklisi ise 1 milyon 470 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıktı. Kia Niro EV, 460 km (WLTP) sürüş menziline ulaşabiliyor. DC şarj imkânı da sunan Niro, 50 kW DC şarj istasyonlarında 65 dakikada, 100 kW DC istasyonlarda ise 45 dakikada yüzde 10’dan yüzde 80’e şarj olabiliyor.