Elektrikli otomobillerden sonra elektrikli uçaklar geliyor: İlk sefer için tarih verildi

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Batarya teknolojisindeki gelişmeler, elektrikli otomobillerin ardından elektrikli yolcu uçaklarını da gündeme getirdi. Havacılık sektörü 4 yıl içinde birçok kısa mesafeli hatta elektrikli veya hibrit uçaklarla ticari seferlerin başlayabileceğini değerlendiriyor.

Avrupa Ulaşım ve Çevre Federasyonu (T&E) Havacılık Teknik Müdürü Carlos López de la Osa, elektrikli ve hibrit uçuşların kısa mesafeli seyahatleri daha sürdürülebilir hale getireceğini, aynı zamanda ithal jet yakıtına bağımlılığı azaltacağını belirtti.

500 kilometrelik rotalarda kullanılacak

Avrupa'da faaliyet gösteren birçok girişim şirketi yaklaşık 500 kilometre menzile sahip elektrikli uçaklar geliştiriyor. Avrupa Birliği Havacılık Güvenliği Ajansı'nın (EASA) analizine göre bu menzil, Avrupa'daki mevcut uçuş rotalarının yaklaşık dörtte birini kapsıyor.

Potansiyel elektrikli uçuş rotaları arasında Londra-Dublin, Atina-Santorini, Barselona-İbiza, Nice-Korsika ve Roma-Sardinya gibi yoğun kullanılan hatlar bulunuyor. Elektrikli uçakların özellikle demir yolu alternatifi bulunmayan ada ve deniz geçişli rotalarda karbon emisyonlarının azaltılmasında önemli rol üstlenmesi bekleniyor.

İlk etapta küçük uçaklar kullanılacak

Alman girişimi Vaeridion, 2030 yılına kadar sertifika almayı hedeflediği dokuz koltuklu elektrikli yolcu uçağı üzerinde çalışıyor. Şirket, havayolları ve özel jet işletmecilerinden 100 uçak için ön sipariş aldığını açıkladı.

İlk nesil elektrikli uçakların sınırlı yolcu kapasitesi nedeniyle büyük yolcu jetleriyle rekabet etmesi beklenmese de büyük havalimanlarına düzenli bağlantısı bulunmayan kırsal ve bölgesel hatlarda hizmet vermesi öngörülüyor.

Öte yandan Hollandalı Elysian Aircraft, KLM iş birliğiyle 2035'e kadar yaklaşık 90 yolcu taşıyabilen ve 1.000 kilometre menzile sahip tamamen elektrikli bir uçak geliştirmeyi hedefliyor. Fransız Aura Aero ise 19 koltuklu ve 1.500 kilometre menzilli hibrit-elektrikli bölgesel uçağını 2029 sonunda sertifikalandırmayı planlıyor.

Emisyon ve maliyet avantajı sağlayabilir

Elektrikli uçaklar uçuş sırasında fosil yakıt tüketmediği için karbon emisyonu, hava kirliliği ve gürültüyü azaltma potansiyeli taşıyor. Hibrit sistemlerde ise sürdürülebilir havacılık yakıtı (SAF) kullanılarak emisyonların yüzde 80'e kadar düşürülebileceği belirtiliyor.

Bununla birlikte elektrikli uçakların çevresel etkisinin kullanılan elektriğin kaynağı ile batarya üretiminden kaynaklanan emisyonlara bağlı olduğuna dikkat çekiliyor. Avrupa Komisyonu da havacılığın karbonsuzlaştırılması hedefi kapsamında elektrikli uçak projelerini destekleyecek finansman mekanizmalarının kapsamını genişletmeyi planlıyor. Bu adımın, ticari elektrikli uçuşların daha hızlı yaygınlaşmasına katkı sağlaması bekleniyor.