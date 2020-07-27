Elektrikli ve hibrid otomobil satışları arttı

27 Temmuz 2020

Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçları Derneği (TEHAD), bu yılın ilk yarısında satılan elektrikli ve hibrid otomobil satışlarını açıkladı. Buna göre, ilk altı ada yüzde 100 elektrikli otomobillerden 173 tane, hibrid modellerinden 4 bin 689 adet satıldı.

Açıklanan verilere göre, 2020’nin ilk ilk altı ayına rakamlar, 2018 yılının tüm yıl satışlarını geçti. 2019 yılının aynı dönemine göre ise rakamlarda atış yaşandı.

TEHAD'ın internet sitesinede konuyla ilgili yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen TEHAD'ın kurucusu Berkan Bayram, "2020 yılı COVID-19 salgın hastalığı nedeniyle tüm sektörleri etkilediği gibi, otomotiv sektörünü de, derinden etkiledi. Pandemi sürecine rağmen elektrikli ve hibrid araç pazarı gelişimini sürdürmüş ve önceki yılları geçen bir adete ulaştı. 2015 yılında sadece 2 markanın elektrikli ve hibrid modeli ile temsil edilen pazar, milli otomobil projelerimizin de devreye girmesi ile birlikte, model sayısında hızlı bir yükselişe sahne oldu. Hibrid otomobil pazarında ise teşviklerin getirdiği canlandırıcı etken hissedilir seviyeye ulaştı. COVID-19 virüs salgını sebebiyle durma noktasına gelen otomotiv pazarı, yine de 2019 yılının ilk altı ayına göre yüzde 50’nin üzerinde bir büyüme kaydetti.” dedi.