Elektrikliye dönüşüm ticariden başlıyor

Aysel YÜCEL /İZLENİM

Almanya’nın Hannover kentinde 18-25 Eylül tarihleri arasında düzenlenen ticari araç fuarı IAA Transportation 2022, dünyanın dört bir yanından gelen otomotiv endüstrisinin dev şirketlerine ev sahipliği yaptı. Bu alanda Avrupalı üreticilerin hakimiyeti sözkonusudur. En yenilikçi ürünler Avrupa merkezli şirketlerden dünyaya yayılıyor. Bu açıdan Almanya’nın fuar kenti Hannover’in en büyük etkinliklerinden birinin IAA Transportation’un olduğunu ifade edebiliriz. Etkinlikte en dikkat çekici olan, otomotiv endüstrisinin binek araç tarafında başlattığı elektrikli araç dönüşümünün, ticari araç tarafına artarak yansımasıydı. Dünya prömiyeri yapılan ticari araçların hepsinin ya batarya ya da hidrojen yakıt hücresi teknolojisine sahip olmaları en öne çıkan gelişme oldu.

Gelişmiş teknolojileriyle üretim yapan, Ar-Ge merkezleriyle sektöre yön veren Türk markaları, IAA Transportation 2022'de adeta gövde gösterisi yaptı. 45 ülkeden bin 400’den fazla katılımcının yer aldığı fuarda; Ford Otosan, Anadolu Isuzu, Mercedes Türk, Man Türkiye, Temsa, Karsan gibi önde gelen ticari araç üreticileri, yeni modellerinin dünya tanıtımını gerçekleştirme fırsatı buldu. Hibrit, hidrojenli veya elektrikli olarak üretilen araçlara gösterilen ilgi, Türk sanayisinin yeni nesil ticari araçlarda da dünyanın önemli bir üretim üssü olacağını kanıtlar nitelikteydi.

Türkiye’nin ilk elektrikli kamyonu Ford Otosan’dan

Ford Otosan, E-Transit ve E-Transit Custom’ın ardından, Türkiye’nin ilk yüzde 100 elektrikli kamyonunu ilk kez bu fuarda tanıttı. Tasarımından test süreçlerine kadar tamamen Türkiye’de geliştirilen ve üretilen yüzde 100 elektrikli kamyon ile Ford Otosan, hafif ve orta ticarinin ardından ağır ticaride de yeni nesil elektrikli araç geliştiren ve üreten dünyanın sayılı otomotiv markaları arasına girdi. Futuristik tasarımı ve özellikleriyle Tesla’nın elektrikli kamyonu ‘Semi’nin iddialı rakiplerinden birisi olmaya aday olan aracın, 392 kWh batarya kapasitesiyle 300 kilometre menzil sunacağı ve minimum 75 dakikada hızlı şarj olacağı açıklandı. Modelin üretimi ise 2024 yılında Ford Otosan’ın Eskişehir’deki kamyon fabrikasında başlayacak.

Avrupa’nın ilk elektrikli şehirlerarası otobüsüne Temsa imzası

Temsa, fuarda yeni elektrikli araç modeli olan LD SB E’yi, tanıttı. Avrupalı bir şirket tarafından üretilen ilk elektrikli şehirlerarası otobüs olma özelliğine sahip LD SB E ile elektrikli ürün gamındaki araç sayısını 5’e çıkaran Temsa, gelecek 3 yıl içinde elektrikli araçların toplam üretim içerisindeki payını yüzde 50’ye yükseltmeyi hedefliyor. LD SB E, 12 ya da 13 metre olarak iki farklı seçenek olarak tüketicilere sunulabiliyor. 63 kişilik yolcu kapasitesi bulunan araç, 250 kW’lık güce sahip elektrikli motoru sayesinde tüm yol koşullarında beklenen performansı gösteriyor. 210, 280 ve 350 kWh olmak üzere 3 farklı batarya kapasitesi seçeneği sunan LD SB E’nin menzili de uygun koşullarda 350 kilometreye kadar ulaşabiliyor. Araç yaklaşık 2 saatlik sürede tam şarj kapasitesine ulaşabiliyor.

Anadolu Isuzu’dan elektrikli Big·e sürprizi

Ticari araç üreticisi Anadolu Isuzu, IAA Transportation’a yeni tam elektrikli aracı Big.e ile damga vurdu. Tasarım ve üretimi tamamen Türkiye’de gerçekleştirilen Big ·e, kompakt yapısı ve yenilikçi elektrikli motoru ile şehirlerin “son kilometre” taşımacılık ihtiyaçlarında önemli bir ihtiyaca yanıt veriyor. Yaklaşık 4 metreküplük hacime ve 1000 kg’a varan taşıma kapasitesine sahip olan Big·e üç farklı batarya kapasitesi ile 150 kilometreye varan menzil imkanı sunuyor. Başlangıçta 60 km/h ve 80 km/h maksimum hızlara sahip iki farklı versiyonda sunulacak olan Big·e’nin en büyük avantajlarından birisi de tıpkı bir cep telefonu gibi standart priz üzerinden şarj edilebilmesi. 3 ila 5 saat arasında tam şarj kapasitesine ulaşabilen Big·e Anadolu Isuzu’nun Çayırova’daki üretim tesislerinde, Isuzu kalite standartları ile üretilecek, 2024 yılından itibaren satışa sunulacak.

Karsan’dan hidrojenli otobüs atağı

Türkiye otomotiv sanayinin önde gelen kuruluşlarından Karsan, fuarda elektrikli ve otonom ürün ailesini görücüye çıkarırken, elektrikli mobiliteyi başka bir boyuta taşıma iddiasıyla yeni hidrojenli otobüsünün dünya lansmanını yaptı. 500 km kadar menzil sunan Yeni otobüs öncelikli olarak Avrupa ülkeleri için üretilecek.

Ziyaretçileri Otokar’ın e-KENT otobüsü taşıdı

Otokar, elektrikli otobüslerini dünyanın en büyük ticari araç etkinliklerinde müşterileriyle buluşturmaya devam ediyor. Türk mühendisleri tarafından geliştirilen 18,75 metrelik elektrikli körüklü otobüs e-KENT, Almanya'nın Hannover şehrinde düzenlenen IAA Transportation Fuarı’nda ziyaretçileri taşıyor.

Mercedes Benz Türk, Actros L’yi sergiledi

Fuarda, Mercedes-Benz Türk de Aksaray Kamyon Fabrikası’nda üretilen Actros L modelini ziyaretçilerle buluşturdu. Daimler Truck, fuarda başta Mercedes-Benz Actros L, Mercedes-Benz eActros LongHaul, Mercedes-Benz eActros 300 ve Mercedes-Benz GenH2 modelleri olmak üzere birçok kamyonunu sergiledi. Mercedes- Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası’nda üretilen Mercedes-Benz Actros L, premium dizel kamyon segmentinde yeni standartları belirlemeyi hedefliyor.

Otonom araç çalışmaları hızlandı

Ticari araç üreticileri, sadece elektrikli araç dönüşümüne değil, otonom araçlara da öncülük ediyor. Karsan'ın Seviye 4 otonom elektrikli otobüsü 'Karsan Otonom e-ATAK', bu yıl Avrupa'da toplu taşıma hizmeti vermeye başladı. Anadolu Isuzu da otonom araçlar konusunda da önemli çalışmalar yapıyor. Şirket, yakın zamanda 4. aşama otonom otobüsü projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Ford Otosan da otonom kamyon üretimine yönelik Ar-Ge çalışmalarına devam ediyor. Temsa'nın da otonom otobüs yatırımları devam ediyor. Şirketin otonom prototip aracı da hazır.