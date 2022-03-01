Elektrikte, fiyat artışlarını hafifletecek düzenlemeler yürürlüğe girdi

Yıl başında elektrik fiyatına yapılan yüzde 120'nin üzerindeki zammın ülke genelinde yarattığı tepkinin ardından fiyat artışlarını bir miktar hafifletecek bir dizi düzenleme değişikliği yapıldı.

Yıl başında devreye giren tarife ile ticaret ve sanayide kullanılan elektriğin fiyatı kullanım seviyesi ayrımı gözetmeden yüzde 120'nin üzerinde artırılmış, konutlarda kullanılan elektrikte ise kademeli tarifeye geçilerek yüzde 52-127 zam yapılmıştı.

Buna göre günde 5 kilowatt'tan (KW) az tüketenlerin ödediği fatura yüzde 52, üzeri ise yüzde 127 zamlı faturalandırıldı. Gelen tepkiler üzerine bu eşik daha sonra 7 KW'ye yükseltildi. Ayrıca sivil toplum kuruluşları da mesken tarifesine geçirildi.

Ancak küçük işletmeler ve esnafın yanı sıra haneler tepki gelmeye devam etti. Bunun üzerine Enerji Bakanı Fatih Dönmez, geçen ay ortasında Mart başı itibarıyla fiyat artışlarını azaltacak bir dizi değişiklik yapacaklarını söylemişti. Read full story

Dün akşam Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan değişikliklere göre konutlara uygulanan kademeli tarifede eşik 7 KW'tan 8 KW'a yükseltildi. Ayrıca konutlarda ve tarımsal sulamada kullanılan elektriğin KDV'si yüzde 18'den yüzde 8'e indirildi.

Erdoğan bu değişikliklerin tüketim miktarına göre faturalara yüzde 8 ila yüzde 14 arasında düşüş olarak yansıyacağını belirtti.

Ayrıca ticari aboneler de kademeli tarifeye geçirildi. Buna göre ticarethane statüsündeki abonelerin günde 30 KW'tan az elektrik kullanımına yüzde 25 indirim uygulanacak.

Erdoğan bu iki değişiklik ile meskenlerde elektrik faturası yükünün 7 milyar lira ve ticarethanelerde 7 milyar lira azalacağını belirtti. Maliyetin kamu maliyesine, elektrik dağıtım veya üreticilerine nasıl yansıyacağı hakkında bilgi verilmedi.

Erdoğan, geçen ay itibarıyla 20 yılın zirvesine tırmanan ve yüzde 50'ye yaklaşan enflasyon sorunu hakkında, "Yaz aylarıyla birlikte milletimizi günlük hayatında sıkıntıya sokan enflasyon sorununu da önemli ölçüde kontrol altına almış olacağız" dedi.

Yeni düzenlemenin ayrıntıları neler?

Elektrikte katma değer vergisinin (KDV)yüzde 18'den yüzde 8'e indirilmesi ile düşük tüketim sınırının günlük 8 kWh, aylık olarak da 240 kWh'ye yükseltilmesine ilişkin düzenlemeler Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan mal ve hizmetlere uygulanacak KDV oranlarının tespitine ilişkin kararda değişiklik yapılmasına dair Cumhurbaşkanı kararı uyarınca, "Mesken ve tarımsal sulamada abone gruplarına yapılan elektrik teslimleri" kararın ek II numaralı yüzde 8 KDV oranı uygulanacak teslim ve hizmetler listesine dahil edildi.

Aynı gazetede yayımlanan Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) kararlarıyla, elektrikte mesken abone grubu için belirlenen günlük düşük tüketim sınırı 7 kWh'den 8 kWh'ye çıkarıldı. Bu kararla, mesken abone grubu için aylık düşük tüketim sınırı 210 kWh'den 240 kWh'ye yükseltilmiş oluyor.

EPDK'nın diğer kararıyla, elektrikte ticarethaneler için öngörülen düşük tüketim sınırı da günlük 30 kWh olarak belirlendi. Kararlarla birlikte elektrikte serbest olmayan tüketiciler ile serbest tüketici olmasına rağmen tedarikçisini seçmeyen düşük tüketimli tüketicilere 1 Mart'tan itibaren uygulanacak tarife tabloları da yayımlandı.