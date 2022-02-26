Elektrikte sübvansiyon yükünü EÜAŞ üstlenecek

Mehmet KARA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), mesken abonelerine belli bir miktara kadar daha düşük fiyattan elektrik satışının getireceği mali yükün kimin tarafından nasıl üstlenileceğini netleştirdi.

Ocak-şubat döneminde düşük fiyattan satışın yükü görevli tedarik şirketlerinin bilançosuna zarar olarak yansırken, EPDK bu şirketlerin daha düşük bir maliyetle elektrik bulabilmeleri için, talep edecekleri elektriğin en az yarısını Elektrik Üretim A.Ş.'den (EÜAŞ) almaları şartını getirdi. Böylece konut elektriği tüketimine uygulanan sübvansiyonun yükü, devletin elektrik üretim şirketi EÜAŞ'ın üzerinde bırakılmış oldu. Yeni uygulama ile EÜAŞ bilançosuna ortaya çıkacak zarar ise Hazine tarafından kapatılacak.