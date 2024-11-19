Elektrikte yeni tarife... Bakan Bayraktar açıkladı: Kasadan 1,5 milyar dolar az çıkacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Bakanlığının 2025 yılı bütçesi üzerindeki görüşmelerde milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı.

Türkiye'nin enerji talebinin arttığını ve büyüyen bir ülke olduğunu dile getiren Bayraktar, "Son 20 yılda hem doğal gazda hem elektrikte talep neredeyse 3 katına çıktı. Yıllık yaklaşık yüzde 4,5'in üzerinde bir elektrik talebi artışı var. Bizim öncelikli görevimiz bu artan talebi karşılayabilmek. Arz güvenliği bizim birinci öncelikli noktamız." diye konuştu.

Enerji ithalatının maliyeti büyük

Bayraktar, Türkiye'nin 2022'de doğalgaza yaklaşık 44,6 milyar dolar ödediğini belirterek, "2023'te bu rakam 23,5 milyar dolara geriledi. Petrol ve petrol ürünlerine 2022'de 40,4 milyar dolar ödedik. Bu kadar büyük bir ithalat kalemi sadece ekonomi özelinde değil, aynı zamanda diğer bütün alanlarda da bizim üstesinden gelmemizi zorlaştıran bir konu. Dolayısıyla bütün stratejimizi aslında 2002'den beri Türkiye'nin enerjideki dışa bağımlılığını düşürme üzerine kurgulamış durumdayız." değerlendirmelerinde bulundu.

Artan enerji talebi karşılanırken enerjide dışa bağımlılığın mutlaka bitirilmesi gerektiğini kaydeden Bayraktar, "Üçüncü bir zorluk, hatta belki bunların daha ilerisinde bir zorluk, 2053 net sıfır emisyon hedefi, Cumhurbaşkanımızın 2021'de Türkiye'yi Paris İklim Anlaşması'na taraf yaparak ortaya koyduğu Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadele hedefleri. Bu, bildiğimiz bütün paradigmaların değişmesi anlamına geliyor. Ulaşımdan tarıma, tarımdan binalara, enerjiden sanayiye bütün alanlarda çok köklü bir dönüşüme hazır olmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

İhtiyacın yüzde 15'i karşılanıyor

Türkiye'nin farklı coğrafyalarda petrol ve doğal gaz aramalarını sürdürmesi gerektiğine vurgu yapan Bayraktar, "Bugün biz Türkiye içinde günlük 8 milyon metreküp gaz üretimi yapıyoruz. Ama yurt dışındaki, Azerbaycan’daki varlığımızla toplam 20 milyon metreküpün üzerinde üretim yapıyoruz. İhtiyacımızın yüzde 15'ini karşılar vaziyetteyiz. Dolayısıyla bunu daha da artırmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin günlük tüketimi 1 milyon varil petrol

Bakan Bayraktar, petrolde Türkiye’nin günlük yurt içi ve dışı üretiminin 150 bin varil, günlük tüketiminin 1 milyon varil civarında olduğunu anlatarak, Gabar'daki aramaları hızlandıracaklarını kaydetti. Bayraktar, Somali, Irak ve çeşitli coğrafyalardaki aramaları daha güçlü hale getirmeleri gerektiğini söyledi.

Enerji fiyatlarına değinen Bayraktar, elektrik mesken fiyatında Türkiye'nin Avrupa'nın en ucuz elektriğini kullandığını, doğalgaz fiyatında ise Belarus'tan sonra Avrupa’da 2'nci sırada olduğunu anlattı.

Ne kadar petrol ve doğal gaz ithalatının önlendiğine yönelik soru üzerine Bayraktar, yurt içi ve yurt dışı petrol üretiminin parasal karşılığının 3,4 milyar dolar, Türkiye'nin kendi doğal gazının ise 2,1 milyar dolara ulaştığını; toplamda doğal gaz ve petrolde faturanın 5,5 milyar dolar aşağıya çekildiğini bildirdi.

Hazine'den 50 milyar lira az para çıkacak

Yüksek elektrik tüketimi dolayısıyla sübvansiyon kapsamından çıkarılması planlanan yaklaşık 1,2 milyon hanenin, toplam elektriğin yüzde 17'sini tükettiğine işaret eden Bayraktar, "Bu 1,2 milyon haneye elektriğin gerçek fiyatını yansıttığımızda yaklaşık 50 milyar lira, yani 1,5 milyar dolarlık Hazine desteği azalmış olacak." değerlendirmesinde bulundu. Bakan Bayraktar, elektrikte uygulanan tarifenin doğalgaz için de geliştirilmesinin planlandığını aktardı.