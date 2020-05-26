Elektrikte yerli kaynak payı yüzde 90

26 Mayıs 2020

Mehmet KARA

Günlük elektrik üretiminde yerli kaynakların payı Ramazan Bayramı’nın ilk gününde yüzde 90 ile yeni bir rekor kırıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye’de elektrik üretiminde yerli kaynakların payının yeni bir rekor kırdığını açıkladı. Bakan Dönmez, “24 Mayıs günü elektrik üretimimizin yüzde 90'ını yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elde ederek günlük üretimde yeni bir rekora daha imza attık” dedi.

Bakan Dönmez açıklamasında, “Milli Enerjimiz yenilenmeye, yatırımlarımız meyvelerini vermeye devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Bakan Dönmez’in verdiği bilgilere göre 24 Mayıs günü elektrik üretiminin kaynaklar bazında dağılımı (yüzde) şöyle:



Hidroelik (su): 43.7

Yerli kömür: 16.5

Rüzgâr: 14.5

Güneş: 7.2

Jeotermal: 5.3

Biyokütle: 2.6

Diğer: 0.2

Doğalgaz+Fuel Oil+İthal Kömür: 10

Rekorun nedeni üretimdeki dramatik düşüş

Günlük elektrik üretiminde yerli kaynakların payının yeni bir rekor kırmasının arkasında elektrik talebindeki düşüş, dolayısıyla toplam elektrik üretimindeki gerileme yatıyor. Çünkü yenilenebilir kaynaklara dayalı elektrik üretim tesislerinin şebekeye giriş önceliği bulunuyor. Elektrik talebi düştüğünde ilk devreden çıkarılan tesisler genellikle birim başına en yüksek maliyetle üretim yapan doğalgaz ve kömür santralleri oluyor. Burada fosil yakıtla çalışmasına rağmen, yerli kömür yakan termik santrallere de ithal kömür ve doğalgaz santrallerine göre bir öncelik tanınıyor.

Sokağa çıkma yasağı üretimde dip yaptırdı

Türkiye’de olağan dönemlerde yaklaşık 800 milyon kilovatsaat (kWh) aralığında seyreden günlük elektrik üretimi koronavirüs (Covid 19) salgınına karşı alınan önlemlerin etkisiyle ciddi şekilde gerilemişti. Salgına karşı önlemlerin sıkılaştığı 15 Mart’tan itibaren 600 milyon kWh seviyesinin altına gerileyen günlük elektrik üretimi sokağa çıkma yasaklarının uygulandığı günlerde 500 milyon kWh seviyesinin de altına indi. Nitekim yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretiminde yüzde 90 ile yeni bir rekorun kırıldığı 24 Mayıs 2020 de, Ramazan Bayramı’nın ilk, 4 günlük sokağa çıkma yasağının ise ikinci günü olduğu için toplam üretim 455 milyon kWh seviyesine inmişti.