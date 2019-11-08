Elektromanyetik Top Şahi 209 Blok2 yeni bir testi daha geçti

08 Kasım 2019

Mehmet KAYA



YETOKNOLOJİ yetkililerinin DÜNYA’ya verdiği bilgilere göre Şahi 209 Blok2 ile yapılan testlerde kapasitesi arttırılan Darbeli Güç Kaynağı (DGK) test edilerek doğrulandı.



Yetkililer, topun gücünün artırılması için darbeli güç kaynağı (DGK) ‘nın standartizasyonun da önemli bir aşamanın daha geçildiği 2,5 megajoul enerji depolayan birimlerden oluşan çok sayıda DGK ünitesinin birlikte test edildiğini belirttiler.



Bu şekilde DGK sayısının artırıldığını buna bağlı olarak fırlatma enerjisi ve menzil ile etkinliğinde arttırılmış oluyor. Her artırım seviyesinde kalibrasyon ve ayarlama yapılarak verimliliğinde sağlandığını vurguladılar. Bu güç artırımlarının sonucunda yetkililer, aşama aşama 10 megajoul şarj seviyesine ulaşılacağını kaydettiler.



Bu seviyenin ses hızının 5-6 katı hızlarda, 1kg üzerindeki mühimmatların, 50 km menzildeki hedeflere atılması anlamına geldiğini, atılacak mühimmatın da farklılaştığını ciddi bir alanda etkili olacak yüksek infilaklı bir mühimmatın çalışıldığını vurgulayan yetkililer, bu seviyelere gelinmesiyle çok etkili bir topun envantere kazandırılabileceğini vurguladılar.



BLOK1’den BLOK2’ye gelinen aşama 1 megajoulden 10 megajoule ve daha da ötesi:



YETEKNOLOJİ yetkilileri, Şahi 209 Blok 1 ve 2’nin özgün, bileşenleri, know-how ve teknolojisinin tamamının yerli olarak geliştirildiğini ve bu yönüyle ithal alt sistemlerle üretilmeye çalışılan sistem tasarımlarından ayrıldığının altını çizdiler. Blok1 ile teknolojinin silah olabileceğinin ispat edildiğini, Blok2 ile envanterde kullanılabilecek bir topun üretilmesinin hedeflendiğini belirten yetkililer, “Blok1 den çok şey öğrendik. Bu teknolojinin silah olabileceğini gösteren bir model oldu. Şimdi aşama aşama Blok2 ile hipersonik olarak çalışacak bir savunma sisteminden söz ediyoruz. Bu çok daha anlamlı çünkü mühimmatı çok gelişmiş ve kapasitesi-etkisi çok yüksek olacak” görüşünü vurguladı.



Gelinen aşamada BLOK1’de 1 megajoul şarj yapılarak enerji boşaltımıyla mühimmatın fırlatıldığını bildiren yetkililer aşama aşama bunun BLOK2’de 10 megajoule ve ilerleyen modellerde daha da üstüne çıkarılacağını ve bunun için gerekli bilgi ve kapasiteye sahip olunduğunu vurguladılar.



Şahi 209 BLOK2 hali hazırda; hızlı şarj sistemini, seri atış yapabildiğini, kompakt DGK sistemi ile mobil olabildiğini, geliştirilmiş tapası bulunan ve hedefte infilak ile ciddi bir alanda etkili bir tesire sahip 1 kg üzerinde mühimmatları, süpersonik hızları ispatlamış durumda. Hipersonik hızlardaki testlerde mühimmat geliştirmeye paralel devam ediyor.



Şahi 209 kara platfromları yanında deniz platformlarına da uygulanabilir olması için atış kontrol ve kaide ile bütün olarak, zırh delici ve parça tesirli, hipersonik mühimmat atacak şekilde çalışılıyor.