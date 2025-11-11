Elektronik denetimle 135 gemiye 210 milyon TL ceza kesildi

Antalya'da deniz kirliliğini önlemek amacıyla devreye alınan Elektronik Gemi Denetim Sistemi (EGDS), gemi kaynaklı kirliliğin önlenmesinde önemli bir başarı sağlıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü sistemle, Beşgöz Deresi ile Göynük Çayı arasındaki yaklaşık 52 kilometrelik sahil bandı gece gündüz elektronik olarak takip ediliyor. EGDS kapsamında yerleştirilen yüksek çözünürlüklü, gece görüşlü PTZ ve termal kameralar, deniz yüzeyinde oluşan en ufak kirliliği bile anlık olarak tespit edebiliyor. Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Müdürlüğü ekipleri, merkeze ulaşan ihbarları değerlendirerek kirletici gemilere anında müdahale ediyor.

Bu yıl 19 gemiye 78 milyon 214 bin TL ceza kesildi

2025 yılı itibarıyla 19 gemiye toplam 78 milyon 214 bin TL, sistemin devreye alındığı tarihten bu yana ise 135 gemiye 210 milyon 940 bin TL idari para cezası uygulandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Müdürlüğü'nde tekniker olarak görev yapan Gül Çobanoğlu, "22 farklı noktaya yerleştirdiğimiz yüksek çözünürlüklü 40x optik zoom özelliğine sahip PTZ ve termal kameralarla 7/24 denizlerimizi izliyoruz" dedi.

Çobanoğlu, sistemin amacının ceza kesmekten ziyade denizlerin korunması olduğunu belirterek, uygulanan cezaların Antalya'daki çevre projelerinde değerlendirildiğini söyledi. EGDS'nin devreye girmesiyle birlikte, deniz yüzeyine atık boşaltımı yapan gemi sayısında da önemli bir azalma yaşandığını ifade etti.