Elektronik harcama zorunluluğu: Uymayana yüzde 22 ek vergi!

Yunanistan’da hükümet, kayıt dışı ekonomiyle mücadele etmek ve dijital ödemeleri teşvik etmek amacıyla elektronik harcama zorunluluğunu sürdürüyor.

Yeni düzenlemeye göre, vergi mükelleflerinin yıllık gelirlerinin en az yüzde 30’unu elektronik ödeme yöntemleriyle harcamaları gerekiyor. Bu şartı yerine getirmeyenler ise eksik kalan harcama tutarı üzerinden yüzde 22 oranında ek vergi ile karşı karşıya kalabiliyor.

Gelirin yüzde 30’u elektronik harcama olmalı

Yunanistan’da çalışanlar, emekliler ve serbest meslek sahipleri, vergi beyannamesi verirken belirli miktarda elektronik fiş göstermek zorunda. Bu kapsamda kredi kartı, banka kartı, e-bankacılık ve diğer dijital ödeme yöntemleriyle yapılan harcamalar dikkate alınıyor.

Kurala göre, yıllık gelirin yüzde 30’una denk gelen harcamaların elektronik yollarla yapılmış olması gerekiyor. Bu tutar belirli durumlarda 20 bin Euro'ya kadar hesaplamaya dahil edilebiliyor.

Eksik kalan harcamaya yüzde 22 ceza

Elektronik harcama hedefi karşılanmazsa, eksik kalan miktar üzerinden vergi uygulanıyor. Örneğin yıllık geliri 20 bin euro olan bir mükellefin en az 6 bin Euro'yu elektronik yöntemlerle harcaması gerekiyor. Eğer yalnızca 5 bin Euro elektronik harcama yapılmışsa, eksik kalan 1000 Euro üzerinden yüzde 22 ek vergi hesaplanıyor.

Erken beyan edenlere vergi indirimi

Yunanistan’da vergi beyannamesini erken veren mükellefler için ise teşvik uygulaması bulunuyor. Beyannamesini erken sunan kişiler gelir vergisinde yüzde 4’e kadar indirim elde edebiliyor. Bu uygulama, hem vergi tahsilatını hızlandırmak hem de dijital ödeme alışkanlıklarını artırmak amacıyla uygulanıyor.

Amaç kayıt dışı ekonomiyle mücadele

Uzmanlara göre bu sistemin temel amacı, Yunanistan’da uzun yıllardır önemli bir sorun olan kayıt dışı ekonomiyi azaltmak ve dijital ödeme kullanımını yaygınlaştırmak. Elektronik işlemler sayesinde harcamaların daha kolay takip edilmesi ve vergi kaybının önlenmesi hedefleniyor.