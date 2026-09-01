Elektronik sigara likitlerine yeni vergi

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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), elektronik sigara ürünlerine yönelik vergi sisteminde yeni bir uygulamaya geçti. Elektronik sigara ve likitleri ülkede 2019'dan bu yana özel tüketim vergisine tabi tutulurken, yeni düzenleme likitler için asgari bir vergi fiyatı getiriyor.

BAE Maliye Bakanlığı'nın ilk kez 6 Ağustos'ta duyurduğu karar, ülkedeki özel tüketim vergisi uygulamasının etkinliğini artırmayı ve ulusal vergi sistemi kapsamında uyumu desteklemeyi amaçlıyor.

Elektronik sigara likitlerinde yeni vergi nasıl uygulanacak?

Yeni sistem kapsamında elektronik sigara cihazları ve araçlarında kullanılan likitlere mililitre başına en az 1 dirhem (13 TL) özel tüketim vergisi fiyatı uygulanabilecek.

Sigara, nargile tütünü, kullanıma hazır tütün ürünleri ve benzeri ürünler için mevcut asgari özel tüketim vergisi fiyatı ise uygulanmaya devam edecek.

BAE'de tütün ürünlerinde vergi oranı yüzde 100

Birleşik Arap Emirlikleri, özel tüketim vergisi rejimine dahil olan tüm tütün ürünlerinden yüzde 100 oranında özel tüketim vergisi alıyor.

Yeni düzenleme, tütün pazarındaki gelişmelere ayak uydurmak ve tüm sigara ürünleri için ortak standartların uygulanmasını sağlamak amacıyla hazırlandı.