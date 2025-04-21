Eleman.net: Çalışanların yüzde 76’sı çocuklarının memur olmasını istiyor

Eleman.net’in anketine göre çalışanların yüzde 76’sı çocuklarının devlet memuru olmasını istiyor. Aileler, iş güvencesi ve istikrar arayışını öncelikli tercih nedeni olarak gösteriyor.

Türkiye genelinde binlerce çalışanla yapılan ankette, “Çocuğunuz için nasıl bir eğitim yolunu daha uygun görüyorsunuz?” sorusuna katılımcıların yüzde 51’i “Üniversite okuyup iş hayatına atılması”, yüzde 38’i “Meslek lisesine gidip erken yaşta meslek sahibi olması” yanıtını verdi. Yüzde 11’lik kesim ise bu konuda kararsız olduğunu belirtti.

Meslek lisesine temkinli olumlu yaklaşım

Ankette, “Çocuğunuzun bir meslek lisesine gitmesine nasıl bakarsınız?” sorusuna katılımcıların yüzde 61’i “Olumlu bakarım ama üniversite şansı da olsun isterim” derken, yüzde 24’ü “Çok olumlu bakarım”, yüzde 16’sı ise “Olumsuz bakarım, üniversite okumasını isterim” dedi.

Ofis işi hâlâ cazip ama el becerisi de önem kazanıyor

Katılımcıların yüzde 63’ü çocuklarının masa başı bir işte (mühendis, muhasebeci, yönetici vb.) çalışmasını isterken, yüzde 37’lik bir kesim ise el becerisi gerektiren işlerde (teknisyen, kuaför, aşçı vb.) meslek sahibi olmasını daha uygun buluyor. Çocuklarının Türkiye'de çalışmasını isteyenlerin oranı yüzde 57 olurken, yüzde 43’lük kesim yurt dışı seçeneğine sıcak bakıyor.