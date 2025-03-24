Eleman.Net’ten çarpıcı araştırma: Çalışanların büyük çoğunluğu bayramda evde kalacak

Cihan ORUÇOĞLU

Ramazan Bayramı tatiline kısa bir süre kala, çalışanların tatil planları üzerine yapılan anket dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu.

Eleman.net’in gerçekleştirdiği anket çalışmasında “Tatilde harcamayı düşündüğünüz bütçenin aylık gelirinize göre oranı nedir?” sorusuna çalışanların yüzde 52'lik büyük çoğunluğu, aylık gelirlerinin yüzde 10'undan daha az pay ayıracaklarını ifade etti.

Katılımcıların yüzde 25’i yüzde 10-25 arası harcama planlarken, yüzde 15’lik bir kesim ise aylık bütçelerinin yüzde 25-50 arasında bir tutarı tatile ayırmayı düşünmediğini belirtti. Kalan yüzde 8’lik çalışan grubu da yüzde 50'nin üzerinde harcama yapmayı planladı. “Tatilde gitmeyi düşündüğünüz yer neresi?” sorusunda ise yüzde 21 oranında “Otel, pansiyon, tatil köyü vb.”, yüzde 79 oranı ise “Aile veya memleket ziyareti” cevaplarını verdi.

Yüzde 81 ikramiye almadı

Anket çalışmasında yer alan “İş yerinizden bayram ikramiyesi aldınız mı?” sorusunu, çalışanların yüzde 81’i “Hayır” diye cevapladı. Öte yandan, ikramiye alan çalışanların yüzde 49’u aldıkları ikramiyenin maaşlarının üçte birine denk geldiğini belirtti. Yüzde 30’luk kesim dörtte bir ve yüzde 15’lik grup da yarısı oranında ikramiye aldığını ifade etti. Anket katılımcılarının yüzde 6’sı ise işverenlerinin bir maaş ikramiye verdiğini söyledi.

En çok gıda harcaması yapıldı

Anketin son bölümünde ise “Bayram alışverişinde en fazla hangi bölümde harcama yapacaksınız?” sorusu soruldu. Bu soruya çalışanların yüzde 59’u “Gıda” cevabını verdi. Aynı soruyu katılımcıların yüzde 30’u “Giyim” diye yanıtlarken, yüzde 11’lik kesim ise “Seyahat” yanıtını tercih etti.