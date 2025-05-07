Elementl Power ile anlaşan Google, nükleer enerjiye yatırımını derinleştiriyor

Nükleer enerji girişimi Elementl Power, teknoloji devi Google ile yaptığı iş birliği çerçevesinde üç yeni nükleer enerji santrali sahasının geliştirilmesi için anlaşma imzalandığını duyurdu. Bu anlaşma, büyük teknoloji şirketlerinin veri merkezlerinin giderek artan enerji ihtiyaçlarını karşılamak üzere nükleer enerji yatırımlarına yönelmesinin son örneği olarak değerlendiriliyor.

Google, söz konusu üç proje için erken aşama geliştirme sermayesi sağlamayı kabul etti. Anlaşmanın mali detayları kamuoyuna açıklanmazken, Elementl Power tarafından yapılan açıklamaya göre bu finansman, saha izinlerinin alınması, iletim altyapısına bağlantı haklarının güvence altına alınması ve sözleşme süreçlerinin yönetilmesi gibi kritik erken aşama adımlar için kullanılacak.

Geliştirilecek her bir tesisin, en az 600 megawatt enerji üretim kapasitesine sahip olması planlanıyor. Google, bu tesisler faaliyete geçtikten sonra enerji satın alma hakkını da elinde bulunduracak.

Google'ın veri merkezi enerjisinden sorumlu küresel başkanı Amanda Peterson Corio, iş birliğine ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Google, faaliyet gösterdiğimiz elektrik şebekelerini güçlendiren projelere katalizörlük yapmaya kararlıdır ve gelişmiş nükleer teknoloji güvenilir, temel yük, 7/24 enerji sağlar. Elementl Power ile işbirliğimiz, bu yapay zeka ve Amerikan inovasyonu anını karşılamak için gereken hızda hareket etme yeteneğimizi geliştiriyor.”

Google, özellikle yapay zeka odaklı veri merkezlerinin yüksek enerji ihtiyacını temiz ve kesintisiz kaynaklardan sağlama amacıyla nükleer teknolojilere yönelen öncü şirketler arasında yer alıyor. Bu iş birliği, hem enerji güvenliği hem de karbon emisyonlarının azaltılması hedeflerine önemli katkı sunmayı amaçlıyor.