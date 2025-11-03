'Elizabeth' için 10 yeni tren

Fransa merkezli Alstom, Transport for London (TfL) için Elizabeth Hattı’nda kullanılacak 10 yeni trenin üretimine İngiltere’nin Derby kentindeki Litchurch Lane Works tesisinde başladı.

Toplam değeri 220,5 milyon sterlin olan proje kapsamında üretilen Class 345 Aventra elektrikli tren setleri, 40’a yakın İngiliz şirketinin katkısıyla ve 1000’den fazla çalışanın emeğiyle üretilecek.

Tamamı Birleşik Krallık hükümeti tarafından finanse edilen proje, 2022’de hizmete giren Elizabeth Hattı’nın kapasitesini artırmayı hedefliyor.

Alstom’un Derby’deki tesisi, İngiltere’de tasarımdan montaja kadar tüm üretim sürecini yürütebilen tek tren fabrikası konumunda.

Londra ulaşımını güçlendirecek

Alstom İngiltere ve İrlanda Genel Müdürü Rob Whyte, yeni trenlerin sadece ulaşım kapasitesini artırmakla kalmayacağını, aynı zamanda yüksek katma değerli üretim ve tedarik zinciri istihdamını destekleyeceğini belirtti.

Whyte, “Derby’deki tarihi tesisimiz, tasarımdan test aşamasına kadar tam üretim sürecini yöneten tek fabrika olarak ülke ekonomisi için stratejik öneme sahip. Yeni Aventra trenleri, hem Londra ulaşımını güçlendirecek hem de Doğu Midlands ve ülke genelinde yüzlerce kişiye iş olanağı sağlayacak” dedi.

İngiltere Ulaştırma Bakanı Heidi Alexander, hükümetin 220 milyon sterlini aşan finansman desteğiyle gerçekleştirilen bu projenin, kamu yatırımlarının ülke genelindeki ekonomik faydalarını açıkça gösterdiğini ifade etti.

TfL verilerine göre, kurum son iki yılda 3 binden fazla İngiliz tedarikçiyle çalışarak 12 milyar sterlinden fazla harcama yaptı ve bu sayede ülke ekonomisine 11 milyar sterlinlik katma değer sağladı.

Yeni trenlerin, Elizabeth Hattı’nın kapasitesini artırmanın yanı sıra, gelecekteki HS2 hattının Old Oak Common istasyonuna yapılacak bağlantılar için de kullanılacağı bildirildi.

Alstom ayrıca geçtiğimiz günlerde Barcelona merkezinden Josep Tarradellas Barcelona-El Prat Havalimanı’na hızlı hizmet verecek 10 yeni elektrikli trenin tanıtımını yapmıştı.