Elleçlenen yük 6 ayda yüzde 6 arttı

Türkiye'de elleçlenen yük ve konteyner miktarı yılın ilk yarısında artış gösterdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun verdiği bilgilere göre, ilk 6 ayda limanlarda elleçlenen yük miktarı yüzde 6,6 artarak 273 milyon 479 bin ton, konteyner miktarı yüzde 2,7 artışla 6 milyon 387 bin TEU oldu.

Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, artan deniz ticaretinden Türkiye’nin de payını aldığını belirterek, şu bilgileri paylaştı:

"Haziran ayında limanlarımızda gerçekleştirilen ihracat amaçlı yükleme miktarı yüzde 4,3 azalarak 12 milyon 900 bin ton oldu.

İthalat amaçlı boşaltma miktarı ise yüzde 9,6 artarak 19 milyon 955 bin ton olarak gerçekleşti. Haziran ayında dış ticaret taşımaları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 artışla 32 milyon 855 bin ton oldu."

Limanlarda deniz yolu ile yapılan transit yük taşımalarının yüzde 1 artarak 6 milyon 317 bin ton olarak gerçekleştiğini aktaran Karaismailoğlu, haziranda kabotajda taşınan yük miktarının 6 milyon 72 bin ton ile yüzde 6,7 arttığına işaret etti.

Karaismailoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"En fazla yük elleçleme 6 milyon 980 bin ton ile Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde gerçekleşti. Burayı, Aliağa ve Ceyhan bölge liman başkanlıkları takip etti.

Limanlarımızda 4 milyon 529 bin ton 20’lik konteyner elleçlemesi gerçekleşti. 20’lik dolu konteyner elleçlemesi yüzde 10,2’lik artış ile en fazla artış gösteren yük cinsi oldu. Denizyolu ile en fazla ihraç edilen yük cinsi Portland çimento, en fazla ithal edilen yük cinsi ham petrol oldu. İhracatta en fazla yük elleçlemesi 1 milyon 628 bin ton ile Amerika’ya yapılan taşımalarda gerçekleşti. Amerika’yı, İtalya ve İspanya izledi. İthalatta ilk sırayı Rusya aldı."

En fazla konteyner elleçlemesi Mısır ile yapılan taşımalarda

Karaismailoğlu, elleçlenen konteyner miktarlarına da değinerek, ocak-haziran döneminde elleçlenen konteyner miktarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,7 artarak 6 milyon 387 bin TEU olarak gerçekleştiğini bildirdi.

Haziranda limanlarda elleçlenen konteyner miktarının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,3 artarak 1 milyon 61 bin TEU olduğuna dikkati çeken Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Haziran’da elleçlenen dış ticarete konu konteyner miktarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,4 artarak 829 bin 92 TEU oldu. İhracat amaçlı konteyner yüklemeleri yüzde 1,7 artarak 407 bin 587 TEU, ithalat amaçlı konteyner boşaltmaları da yüzde 7,2 artarak 421 bin 505 TEU oldu. Elleçlenen transit konteyner miktarının yüzde 16,2 azalarak 158 bin 177 TEU olduğu belirlendi.

Aynı ayda kabotajda elleçlenen konteyner miktarı da yüzde 2,4 azalarak 74 bin 529 TEU oldu. Haziran ayında Ambarlı Bölge Liman Başkanlığı idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde toplam 226 bin 681 TEU konteyner elleçlemesi gerçekleşti. Ambarlı Bölge Liman Başkanlığını Mersin ve Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı takip etti. En fazla konteyner elleçlemesi Mısır ile yapılan taşımalarda gerçekleşti."