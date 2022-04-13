Elleçlenen yük ve konteyner miktarı arttı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, 2022 yılı Mart ayı konteyner ve yük istatistiklerini açıkladı. Buna göre, martta limanlarda elleçlenen konteyner miktarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,6 artarak 1 milyon 68 bin TEU'ya yükseldi.

Bu yılın ocak-mart döneminde ise limanlarda elleçlenen konteyner miktarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,6 artarak 3 milyon 187 bin TEU olarak kayıtlara geçti.

Martta limanlarda elleçlenen dış ticarete konu konteyner miktarı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,3 azalarak 812 bin 620 TEU oldu. İhracat amaçlı konteyner yüklemeleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,3 artarak 417 bin 336 TEU'ya çıkarken ithalat amaçlı konteyner boşaltmaları yüzde 3,8 azalarak 395 bin 283 TEU'ya geriledi. Transit konteyner miktarı bu dönemde yüzde 6,2 artarak 185 bin 505 TEU'ya yükseldi.

En fazla konteyner elleçleme, Ambarlı Liman Başkanlığı idari sınırlarında gerçekleşti. Ambarlı Liman Başkanlığı idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde toplam 244 bin 364 TEU konteyner elleçlemesi gerçekleşti. Burayı, Kocaeli ve Mersin liman başkanlıkları takip etti.

Deniz yoluyla yapılan en fazla ihracat amaçlı konteyner yüklemesini 59 bin 18 TEU ile Mısır'a giden konteynerler oluşturdu. En fazla konteyner boşaltmasını da yine Mısır'dan gelen konteynerler oluşturdu.

Yük miktarı artış kaydetti

Mart ayında limanlarda elleçlenen yük miktarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,7 artarak 46 milyon 223 bin ton oldu.

İlk çeyrekte elleçlenen yük miktarı da yüzde 9,1 artarak 135 milyon 196 bin ton olarak kayıtlara geçti.

Martta limanlarda gerçekleştirilen ihracat amaçlı yükleme miktarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,2 artarak 13 milyon 574 bin ton, ithalat amaçlı boşaltma miktarı ise yüzde 5,1 artarak 20 milyon 607 bin ton oldu.

Dış ticaret taşımaları da aynı dönemde yüzde 4,4 artarak 34 milyon 182 bin tona yükseldi. Transit yük taşımaları yüzde 7,5 artışla 6 milyon 671 bin ton olurken, kabotajda taşınan yük miktarı 5 milyon 370 bin tonla yüzde 12,4 artış gösterdi.

Limanlarda en fazla ham petrol elleçlendi

Kocaeli Liman Başkanlığı idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde toplam 7 milyon 184 bin ton yük elleçlemesi gerçekleştirildi. Burayı, Aliağa ve İskenderun liman başkanlıkları takip etti.

Elleçleme miktarına göre en fazla artış, ham petrol yük cinsinde oldu. Bunu, motorin ve hurda demir yük cinsleri izledi.

Deniz yoluyla en fazla ihraç edilen yük cinsi de portland çimento oldu. Mart ayında ham petrol, limanlarda elleçlenen ithalat yükleri içinde 2 milyon 621 bin tonla ilk sırayı aldı. Bunu, 2 milyon 150 bin tonla hurda demir ve 1 milyon 547 bin tonla taşkömürü (briketlenmemiş) yük cinsleri takip etti.

Deniz yoluyla yapılan ihracatta en fazla yük elleçlemesi 1 milyon 553 bin tonla Amerika'ya yapılan taşımalarda gerçekleşti. Bu ülkeyi, İtalya'ya ve İspanya'ya yapılan taşımalar izledi.

İthalatta en fazla yük elleçlemesi 3 milyon 747 bin tonla Rusya'dan yapılan taşımalarda gerçekleşti.